TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu fitur menarik yang dimiliki TikTok adalah kemampuan untuk repost atau memposting ulang video orang lain.

Namun, terkadang setelah memposting ulang video, Anda mungkin berubah pikiran dan ingin menghapus postingan ulang tersebut. Lantas, bagaimana cara menghapus postingan ulang di Tiktok dengan mudah?

Penting untuk dicatat bahwa setelah Anda menghapus repost, pengikut tidak akan bisa lagi melihat bahwa Anda telah membagikan video tersebut.

Menghapus repost juga tidak akan mempengaruhi video aslinya. Video tetap akan ada di akun pembuat asli, dan Anda juga masih bisa menemukannya kembali di TikTok jika suatu saat Anda ingin menontonnya lagi atau bahkan repost ulang.

Nah, bagi Anda yang ingin menghapus postingan ulang Tiktok, simak cara menghapus postingan ulang di Tiktok dengan mudah berikut ini.

Apa Itu Fitur Postingan Ulang di TikTok?

Postingan ulang Tiktok adalah fitur repost sebagai cara untuk membagikan video yang Anda temukan di platform kepada pengikut tanpa harus mengunduh atau mengunggah ulang video tersebut.

Saat Anda memposting ulang video, itu akan muncul di halaman For You atau Following pengikut Anda.

Cara menggunakan fitur postingan ulang sangat mudah. Cukup tekan tombol repost, maka Anda bisa langsung membagikan ulang postingan yang dianggap menarik. Sehingga video tersebut bisa dilihat dan dibagikan kepada followers akun TikTok Anda.

Cara Menghapus Postingan Ulang di TikTok

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk menghapus postingan ulang di TikTok.

1. Buka Aplikasi TikTok

Langkah pertama adalah buka aplikasi TikTok di perangkat Anda. Pastikan Anda sudah masuk ke akun TikTok yang Anda gunakan untuk memposting ulang video yang ingin dihapus.

2. Cari Video yang Telah Diposting Ulang

Setelah masuk ke akun TikTok, langkah selanjutnya adalah mencari video yang sudah Anda repost. Untuk menemukan video tersebut, Anda bisa buka Profil, lalu pilih tab menu “Postingan Ulang” atau simbol panah bolak-balik. Di situ, Anda bisa menemukan video-video yang telah diposting ulang.

2. Buka Video yang Ingin Dihapus

Setelah menemukan video yang sudah Anda repost, buka video tersebut dengan mengkliknya. Kemudian tampilan akan beralih ke video di mana Anda bisa melihat berbagai opsi interaksi, termasuk komentar, like, dan share.

3. Pilih Opsi Repost

Pada video yang sudah direpost, Anda akan melihat tulisan “Anda memposting ulang” di pojok kiri. Klik tulisan tersebut dan Anda akan menemukan tab “Diposting Ulang”

4. Batalkan Repost

Setelah mengklik “Diposting Ulang”, Tiktok akan menampilkan opsi untuk membatalkan atau menghapus repost.

Anda cukup memilih opsi *Remove Repost* (Hapus Postingan Ulang). Setelah mengklik opsi ini, postingan ulang akan dihapus, dan video tersebut tidak lagi akan muncul di halaman For You atau Following pengikut Anda.

