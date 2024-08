Cuitan Ridwan Kamil Sebut 'Dewan Penipu Rakyat' Kembali Ramai, Begini Cara Mencari Tweet Lama di X

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tweet atau cuitan lama akun X milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang kini menjadi bakal calon Gubernur Jakarta yang diusung oleh KIM Plus, kembali menjadi perbincangan warganet.

Beberapa cuitan yang ditulisnya bertahun-tahun lalu kembali mencuat karena posisinya yang dahulu vokal mendukung demokrasi, namun kini justru bergabung dengan koalisi besutan Presiden Jokowi.

Salah satu cuitannya yang paling disorot adalah yang ditulis pada 9 Juni 2010. Mantan Wali Kota Bandung itu menyebut "Dewan Penipu Rakyat #DPR". Cuitan ini menjadi bahan pembicaraan setelah di-repost oleh aktor Fedi Nuril.

Fedi menulis, "Kepada Yth. @ridwankamil. Ternyata Bapak seorang visioner. Bagaimana rasanya tetap ikut berkompetisi di pilkada akal-akalan ala Dewan Penipu Rakyat ini?"

Mencari atau menemukan cuitan lama akun X milik seseorang bisa menggunakan sejumlah fitur yang disediakan X atau aplikasi pihak ketiga. Berikut adalah cara efektif untuk menemukan tweet lama seseorang di X.

1. Advanced Search

Twitter atau yang kini bernama X memiliki fitur pencarian canggih atau Advanced Search yang sangat berguna untuk menemukan tweet-tweet tertentu. Untuk menggunakan fitur ini, ikuti langkah-langkah berikut.

- Buka halaman pencarian X dan klik ikon titik tiga di sebelah kotak pencarian. Pilih "Advanced Search" dari menu yang muncul. Anda juga bisa langsung mengaksesnya melalui tautan ini https://twitter.com/search-advanced.

- Di kolom "From these accounts", masukkan username akun X yang tweet-nya ingin Anda cari. Ini akan memfilter pencarian untuk hanya menampilkan tweet dari akun tersebut.

- Jika Anda mengetahui kata kunci atau frasa tertentu yang muncul dalam tweet yang Anda cari, masukkan kata-kata tersebut di kolom "All of these words". Ini akan membantu mempersempit hasil pencarian.

- Untuk menemukan tweet dari periode waktu tertentu, gunakan kolom "Dates" untuk menentukan rentang tanggal. Anda bisa memilih tanggal mulai dan tanggal akhir untuk menyaring tweet yang relevan.

- Setelah memasukkan semua informasi yang diperlukan, klik tombol "Search". Twitter akan menampilkan hasil pencarian sesuai dengan kriteria yang Anda tentukan.

2. Menulis Username dan Isi Tweet Lama

Jika Anda ingin mencari tweet lama dari akun tertentu tanpa menggunakan fitur pencarian canggih, Anda bisa menggunakan metode yang lebih simpel. Caranya adalah dengan menggunakan bar pencarian di Twitter dan menambahkan username akun serta kata kunci dari tweet yang dicari.

Misalnya, ketik "from:@elonmusk (internet speed)" di kolom pencarian Twitter untuk menemukan tweet yang relevan.

Untuk mencari tweet lama yang spesifik, Anda juga bisa menggunakan alat pihak ketiga seperti TweetDeck atau Tweepi yang menawarkan fitur pencarian yang lebih detail dan bisa mengakses arsip tweet lebih dalam.

NEILPATEL | WORDSTREAM

