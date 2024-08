Kolaborasi Spotify dan Crunchyroll Meluncurkan Daftar Putar Lagu dengan Latar Anime

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Spotify berkolaborasi dengan layanan streaming anime Crunchyroll meluncurkan Anime Hub, yang menyediakan daftar putar lagu-lagu latar serial animasi Jepang atau anime.

Laporan siaran pers Spotify pada Selasa, 20 Agustus 2024, dikutip Antara, pengguna platform bisa mengakses Anime Hub dengan mengetik Anime di kolom pencarian Spotify. Anime Hub menampilkan deretan daftar putar lagu-lagu latar anime yang telah dikurasi oleh tim editorial Spotify seperti Anime Now, Anime On Replay, dan Anime Rewind ‘10s.

Kolaborasi Spotify dan Crunchyroll

Pengguna platform juga bisa mengunjungi shelf Crunchyroll di Anime Hub untuk daftar putar lagu eksklusif yang dikurasi oleh Crunchyroll, seperti The Broody Black-Haired MC, The Bubbly Pink-Haired BFF, The OP White-Haired Sensei, dan The Journey Begins. Spotify mencatat pemutaran musik latar anime di platformnya secara global telah meningkat hingga 395 persen sejak tahun 2021.

Lebih dari 6,7 juta daftar putar lagu anime telah dibuat oleh pengguna di Spotify dan LiSA menjadi artis yang paling banyak ditambahkan ke daftar putar lagu diikuti oleh Linked Horizon, 7 Minutoz, Hiroyuki Sawano, dan FLOW.

Di Spotify, musik anime paling populer di kalangan pendengar di Jepang, diikuti oleh pendengar di Amerika Serikat, Indonesia, Brasil, dan Meksiko. Anime Attack on Titan, Naruto Shippuden, dan Jujutsu Kaisen menjadi favorit dan memiliki daftar putar lagu khusus yang disebut Popular Anime Playlists.

Sejak 2021, pemutaran musik latar anime di Indonesia telah meningkat 178 persen di platform Spotify. "Di Spotify, secara global streaming musik anime telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan kami berharap Anime Hub ini menjadi bagian penting dari budaya anime," kata Kepala Bidang Musik Spotify Jepang Kyota Onishi.

Anime Hub inovasi yang diluncurkan oleh Spotify untuk memudahkan penggunanya dalam mengakses musik latar dari berbagai serial anime terkenal. Ketiga daftar putar ini memberi kesempatan kepada para pendengar untuk menikmati musik dari serial anime terbaru, yang sedang populer. Ada pula musik dari anime klasik.

Daftar putar lagu-lagu anime yang dikurasi secara khusus untuk menggambarkan karakteristik khas dari berbagai karakter anime.

LiSA, artis Jepang yang dikenal berkat kontribusinya dalam lagu tema anime Demon Slayer, menjadi artis yang paling sering ditambahkan ke daftar putar anime di Spotify. Diikuti oleh grup Linked Horizon yang terkenal dengan lagu tema dari anime Attack on Titan, serta nama-nama besar lainnya seperti Hiroyuki Sawano, FLOW, dan 7 Minutoz.

Lagu-lagu dari anime terkenal seperti Gurenge (LiSA), Unravel (TK from Ling Tosite Sigure), Blue Bird (Ikimonogakari), Kaikai Kitan (Eve), dan Silhouette (KANA-BOON) beberapa di antaranya yang sering ditambahkan ke daftar putar oleh pengguna.

