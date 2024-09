BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Hari Ini Cerah Hingga Berawan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan, kondisi cuaca Jakarta hari ini, Jumat, 6 September 2024, berkisar dari cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara antara 25 sampai 33 derajat celcius dengan kecepatan angin hingga 18 km per jam

Pada pagi hari dari pukul 08.0-12.00 WIB, Jakarta Pusat diprediksi cerah hingga cerah berawan, dengan suhu 25-31 derajat celcius, kecepatan angin 3-11 km per jam; Jakarta Selatan cerah hingga cerah berawan, suhu 25-33 derajat celcius, kecepatan angin 2-5 km per jam; Jakarta Barat cerah hingga cerah berawan, suhu 25-33 derajat celcius, angin 4-9 km per jam; Jakarta Timur cerah hingga cerah berawan, suhu 25-33 derajat celcius, angin 2-16 km per jam; Jakarta Utara cerah hingga cerah berawan, suhu 25-20 derajat celcius, angin 3-18 km per jam; Kepulauan Seribu cerah hingga cerah berawan, suhu 27-28 derajat celcius, angin 6-13 km perjam.

Siang hari, 12.00-15.00 WIB, Jakarta Pusat cerah berawan hingga berawan, suhu udara 30-31 derajat celcius, kecepatan angin 13 km per jam; Jakarta Selatan cerah berawan hingga berawan, suhu 31-33 derajat celcius, angin 9-12 km per jam; Jakarta Barat cerah berawan hingga berawan, suhu 31-33 derajat celcius, angin 9-11 km per jam; Jakarta Timur cerah berawan hingga berawan, suhu 31-33 derajat celcius, angin 13-16 km per jam; Jakarta Utara cerah berawan hingga berawan, suhu 29-30 derajat celcius, angin 17-18 km per jam; Kepulauan Seribu cerah hingga cerah berawan, suhu 27-29 derajat celcius, angin 13-16 km per jam.

Sore hari, 15.00-18.00 WIB, Jakarta Pusat cerah berawan, suhu udara 29-30 derajat celcius, kecepatan angin 13 km per jam: Jakarta Selatan cerah berawan hingga berawan, suhu 30-31 derajat celcius, angin 3-12 km per jam; Jakarta Barat cerah berawan hingga berawan, suhu 30-31 derajat celcius, angin 9-11 km per jam; Jakarta Timur cerah berawan, suhu 29-31 derajat celcius, angin 13 km per jam; Jakarta Utara cerah berawan, suhu 29-30 derajat celcius, angin 17 km per jam; Kepulauan Seribu cerah hingga cerah berawan, suhu 28-29 derajat celcius, angin 10-16 km per jam.

Malam hari, 18.00-24.00 WIB, Jakarta Pusat cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara 26-28 derajat celcius, kecepatan angin 2-4 km per jam; Jakarta Selatan cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, suhu 25-28 derajat celcius, angin 3-4 km per jam; Jakarta Barat berawan hingga cerah berawan, suhu 26-28 derajat celcius, angin 4-5 km per jam; Jakarta Timur berawan hingga cerah berawan, suhu 25-28 derajat celcius, angin 3-5 km per jam; Jakarta Utara cerah berawan hingga berawan, suhu 26-28 derajat celcius, angin 5-7 km per jam; Kepulauan Seribu cerah, cerah berawan hingga berawan, suhu 28-29 derajat, angin 6-10 km per jam.

