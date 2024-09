iPhone 16 Hadir dengan Tombol Kamera, Tombol Aksi, dan Chip A18

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam acara 9 September 2024, Apple telah mengungkap jajaran iPhone tahun ini yang ditopang oleh iPhone 16 dan saudaranya yang lebih besar, iPhone 16 Plus. Apple telah membuat beberapa perubahan pada desain eksternal, tetapi fokus utama perusahaan tahun ini adalah pada Apple Intelligence, dengan ponsel-ponsel baru yang dirancang dari awal untuk mendukung hal tersebut, sebagaimana dilaporkan Engadget.

Ada beberapa perubahan penting pada eksterior kedua perangkat tahun ini. Pertama, kamera belakang disusun secara vertikal pada iPhone 16 dan 16 Plus dengan tonjolan berbentuk pil. Lensa ini sekarang akan mendukung perekaman video spasial — dengan kata lain, rekaman 3D yang dapat Anda lihat menggunakan headset Vision Pro. Anda juga dapat mengambil foto spasial. Ada juga dukungan untuk perekaman video 4K pada 60 bingkai per detik dengan Dolby Vision.

Apple melakukan hal menarik lainnya dengan jajaran kamera di iPhone 16. Satu kamera tampaknya menggabungkan lensa utama 48MP dengan lensa telefoto 2x dalam apa yang disebut "kamera Fusion." Yang lainnya adalah kamera Ultra Wide 12MP. Kamera ini sekarang memiliki bukaan f/2.2, yang merupakan peningkatan dari bukaan f/2.4 sebelumnya.

Dengan demikian, itu berarti Apple akan menawarkan mode makro untuk model iPhone dasar untuk pertama kalinya, jadi orang-orang yang tidak memilih iPhone 16 Pro atau Pro Max seharusnya dapat mengambil foto close-up yang lebih baik.

Kedua, tombol aksi (action button) yang pertama kali ada pada model Pro tahun lalu telah hadir pada model kelas bawah. Tombol ini, yang menggantikan sakelar mute, dapat disesuaikan. Anda dapat mengaturnya untuk mengaktifkan senter atau rekaman Voice Memos. Tombol ini dapat memicu Shortcuts dan, mulai dari iOS 18, Anda dapat menggunakannya untuk menyesuaikan pengaturan Control Center. Anda dapat mengatur tombol aksi agar memiliki fungsi yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam sehari.

Baca juga: Peluncuran iPhone 16 Bisa Disaksikan di Saluran YouTube Resmi Apple

Ketiga, ada tombol Kontrol Kamera baru lainnya yang dikhususkan untuk mengambil foto dan video, jadi Anda tidak perlu mengetuk layar, menekan salah satu tombol volume, atau menggunakan pemicu jarak jauh untuk mengambil foto atau rekaman. Mengklik tombol tersebut akan membuka aplikasi Kamera. Tombol sentuh tersebut berfungsi dengan cara yang sama seperti tombol tangkap pada kamera DSLR — tekan sedikit untuk memfokuskan pada subjek, lalu tekan penuh untuk mengambil foto. Anda dapat menahannya untuk mulai merekam video.

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kamera (seperti zoom) dengan menggeser jari Anda maju mundur pada tombol sentuh. Ini bisa jadi pengubah permainan bagi fotografer yang berfokus pada iPhone.

Tombol Kontrol Kamera juga berfungsi dengan fitur kecerdasan visual gaya Google Lens baru yang akan hadir di iPhone 16 akhir tahun ini. Misalnya, Anda dapat mengarahkan ponsel ke restoran baru, mengeklik Kontrol Kamera, dan mencari tahu detail tentang menu dan jam buka.

Peningkatan utama lainnya ada di bagian interior. Apple mengatakan ada sistem termal baru yang terbuat dari 100 persen aluminium daur ulang untuk menggantikan yang terbuat dari tembaga dari perangkat sebelumnya. Itu akan membantu mengurangi panas berlebih dan meningkatkan pengaturan suhu. Apple mengatakan Anda akan mendapatkan kinerja berkelanjutan 30 persen lebih tinggi saat bermain game. Selain itu, ada dukungan untuk ray-tracing yang dipercepat perangkat keras. Itu diklaim memberikan frame rate lima kali lebih tinggi daripada ray-tracing yang dipercepat perangkat lunak.

Beberapa game yang sebelumnya hanya didukung pada iPhone 15 Pro, akan tersedia di iPhone 16. Itu termasuk Assassin's Creed Mirage dan beberapa judul Resident Evil.

Apple Intelligence akan didukung oleh chipset A18 yang sama sekali baru. Ia memiliki CPU yang hingga 30 persen lebih cepat daripada yang ditemukan di iPhone 15, dan GPU yang hingga 40 persen lebih cepat. Ada mesin neural yang ditingkatkan yang disebut hingga dua kali lebih cepat untuk pembelajaran mesin. Seperti yang diperkirakan, fitur-fitur Apple Intelligence akan mulai diluncurkan di AS dalam bahasa Inggris pada bulan Oktober, sebelum diperluas ke beberapa negara lain pada bulan Desember dan bahasa-bahasa lain pada tahun 2025.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebagai bagian dari peralihan Apple Intelligence, pengalaman Siri baru akan segera hadir. Ini bukanlah kejutan besar karena ini merupakan bagian dari pratinjau iOS 18 saat terlihat pertama kali di WWDC pada bulan Juni.

Apple tidak hanya mengklaim bahwa Siri akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang bahasa dan konteks pribadi pengguna, asisten suara tersebut akan memiliki antarmuka baru yang bersinar. Itulah yang menjadi dasar slogan acara iPhone "It's Glowtime". Namun, mungkin perlu beberapa bulan lagi sebelum Apple meluncurkan semua pembaruan Siri sepenuhnya.

iPhone 16 dibuat dengan aluminium kelas kedirgantaraan dan tersedia dalam beberapa warna baru, termasuk ultramarine, teal, dan pink yang dipadukan dengan putih dan hitam. Perangkat ini juga dibuat untuk daya tahan yang lebih baik.

Apple mengatakan perangkat ini tahan air dan debu, dan memiliki layar kaca-keramik baru yang dikatakan 50 persen lebih kuat daripada iPhone 15 dan dua kali lebih kuat dari "smartphone lainnya." Sama seperti jajaran Apple Watch, layarnya bisa gelap hingga 1 nits atau terang hingga 2.000 nits. Ukuran layarnya tetap sama, yakni 6,1 inci untuk iPhone 16, dan 6,7 inci untuk iPhone 16 Plus.

Apple mengklaim baterai iPhone 16 juga lebih besar, dan itu selalu menjadi kabar baik. Perusahaan mengklaim baterainya akan bekerja sama dengan A18 dan fitur efisiensi daya iOS 18 untuk memberikan masa pakai baterai yang lebih lama. Apple mengatakan iPhone 16 akan memberikan pemutaran video lokal hingga 22 jam, streaming video selama 18 jam, dan pemutaran audio selama 80 jam dengan sekali pengisian daya.

Untuk urusan keamanan, Anda dapat berbagi video langsung jika perlu menggunakan fungsi SOS Darurat. Pesan melalui satelit dan fitur pengiriman pesan lainnya akan hadir di AS dan Kanada, sementara SOS Darurat dan Find My melalui satelit tersedia di 18 negara, termasuk AS.

Di tempat lain, Apple menghadirkan Wi-Fi 7 ke model dasar untuk pertama kalinya tahun ini. Itu peningkatan yang bagus, asalkan Anda memiliki router yang kompatibel. Itu juga akan membantu iPhone 16 dan 16 Plus untuk bertahan di masa mendatang.

Pemesanan awal untuk iPhone 16 dan 16 Plus dibuka pada hari Jumat, dan akan tersedia pada tanggal 20 September. Harga mulai dari $799 untuk iPhone 16 dan $899 untuk iPhone 16 Plus, yang masing-masing memiliki penyimpanan 128GB pada level dasar. Keduanya juga akan tersedia dengan penyimpanan 256GB atau 512GB.

Pilihan Editor: Ribut Taruna dengan Pengasuhnya serta Profil Akpol, Fitur WhatsApp, Banjir Medan di Top 3 Tekno