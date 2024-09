Game Gratis PlayStation Plus September 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sony telah merilis deretan game gratis bulan ini untuk para pelanggan PlayStation Plus. Tiga game gratis PlayStation Plus bisa diakses sejak 3 September. Pengguna memiliki waktu hingga akhir September untuk menambahkannya. Dikutip dari GameRant dan GameSpot, ketiga game ini, yaitu Harry Potter: Quidditch Champions, MLB: The Show 24, dan Little Nightmares 2.

1. Harry Potter: Quidditch Champions

Game ini judul terbaru yang dirilis pada hari pertama September. Berbeda dengan kebanyakan game Harry Potter lainnya yang berfokus petualangan dan sihir, Quidditch Champions menawarkan pengalaman olahraga yang terinspirasi dari olahraga fiksi populer di dunia Harry Potter, yaitu Quidditch.

Pemain bisa memilih untuk bermain sebagai Chaser, Seeker, Keeper, atau Beater, yang masing-masing dengan tugas dan kemampuan yang berbeda di lapangan. Adapun terdapat mode karier yang memungkinkan pemain untuk merasakan perjalanan di dunia Quidditch, serta beberapa karakter ikonik dari dunia Harry Potter yang akan muncul di sepanjang permainan.

Pemain juga dapat menyesuaikan karakter mereka sesuai dengan preferensi, mulai dari tampilan hingga perlengkapan yang digunakan. Quidditch Champions menawarkan fitur multiplayer, sehingga pemain bisa bertanding dengan teman-teman mereka atau melawan pemain lain secara online.

2. MLB: The Show 24

MLB: The Show 24 mengisi deretan ajaran game gratis PS Plus bulan ini. Meski tidak ada perubahan besar dibandingkan dengan versi sebelumnya, game bisbol ini tetap menjadi pilihan terbaik bagi penggemar olahraga.

Versi 2024 ini membawa beberapa peningkatan gameplay inti, termasuk penyempurnaan mode Storylines: The Negro Leagues yang menggambarkan sejarah bisbol. Seperti versi sebelumnya, game ini menghadirkan visual yang realistis, kontrol yang halus, serta fitur-fitur menarik lainnya.

3. Little Nightmares 2

Game ketiga yang bisa diakses oleh pelanggan PS Plus bulan ini Little Nightmares 2. Sebagai sekuel dari game horor-puzzle Little Nightmares. Game ini menawarkan atmosfer yang gelap dan menegangkan, serta teka-teki yang menantang untuk diselesaikan.

Pemain akan berperan sebagai karakter baru bernama Mono, yang bekerja sama dengan karakter utama dari game pertama, Six, untuk melarikan diri dari dunia yang penuh dengan ancaman misterius.

