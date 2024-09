Meta Tingkatkan Keamanan Akun Remaja di Bawah 18 Tahun

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Meta Platforms memperkenalkan peningkatan kontrol privasi dan pengawasan orang tua untuk akun Instagram pengguna di bawah usia 18 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan jaring pengaman remaja dari konten sensitif ataupun serangan negatif seperti dari Reuters.

Meta Platforms, sebelumnya dikenal sebagai Facebook Inc akan secara otomatis mengalihkan semua akun Instagram yang ditentukan menjadi "Akun Remaja menjadi akun pribadi, demikian diumumkan perusahaan pada Selasa lalu.

Dikutip dari Reuters, pengguna dengan akun tersebut hanya dapat menerima pesan dan ditandai oleh akun yang mereka ikuti atau yang sudah terhubung dengan mereka. Pengaturan konten sensitif juga akan diatur ke tingkat yang paling ketat.

Pengguna di bawah usia 16 tahun hanya dapat mengubah pengaturan default ini dengan izin orang tua. Selain itu, orang tua akan mendapatkan serangkaian pengaturan untuk memantau dengan siapa anak-anak mereka berinteraksi dan membatasi penggunaan aplikasi tersebut.

Beberapa studi telah mengaitkan penggunaan media sosial dengan meningkatnya tingkat depresi, kecemasan, dan gangguan belajar, terutama pada pengguna muda. Meta, TikTok milik ByteDance, dan YouTube milik Google saat ini menghadapi ratusan tuntutan hukum yang diajukan atas nama anak-anak dan distrik sekolah terkait sifat adiktif media sosial.

Pada 2023, 33 negara bagian AS, termasuk California dan New York, menggugat perusahaan tersebut karena menyesatkan publik tentang bahaya platformnya.

Platform media sosial terkemuka seperti Facebook, Instagram, dan TikTok saat ini mengizinkan pengguna berusia 13 tahun ke atas untuk mendaftar. Langkah Meta ini datang tiga tahun setelah mereka menghentikan pengembangan versi Instagram yang diperuntukkan bagi remaja, setelah para pembuat undang-undang dan kelompok advokat mendesak perusahaan untuk menghentikannya sebab khawatir atas ancaman keamanan.

Pada Juli lalu, Senat AS mengesahkan dua undang-undang keselamatan daring, yaitu The Kids Online Safety Act dan The Children and Teens' Online Privacy Protection Act, yang akan memaksa perusahaan media sosial bertanggung jawab atas dampak platform mereka terhadap anak-anak dan remaja.

Sebagai bagian dari pembaruan, pengguna Instagram di bawah usia 18 tahun akan diberi peringatan untuk menutup aplikasi setelah menggunakannya selama 60 menit setiap hari. Akun-akun ini juga akan dilengkapi dengan mode tidur default yang akan membisukan notifikasi selama malam hari.

Meta menyatakan akan memindahkan pengguna yang teridentifikasi ke akun remaja dalam waktu 60 hari di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia, serta di Uni Eropa pada akhir tahun ini. Remaja di seluruh dunia akan mulai mendapatkan akun remaja pada Januari mendatang.

Profil Perusahaan Meta

Meta Platforms, sebelumnya dikenal sebagai Facebook Inc., adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang berbasis di Menlo Park, California. Perusahaan ini didirikan oleh Mark Zuckerberg pada 2004 dan awalnya dikenal sebagai platform media sosial Facebook. Pada 2021, perusahaan berganti nama menjadi Meta Platforms untuk mencerminkan fokusnya pada pengembangan teknologi realitas virtual (VR) dan metaverse.

Selain Facebook, Meta juga memiliki dan mengoperasikan beberapa platform populer lainnya, termasuk Instagram, WhatsApp, dan Oculus, serta dikenal sebagai salah satu raksasa teknologi dunia yang memengaruhi industri media sosial dan digital secara global.

MICHELLE GABRIELA I REUTERS

