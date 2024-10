Asus Tawarkan Laptop Gaming Baru untuk Pemain Kelas Menengah, Harga Rp 29,9 Juta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Asus telah mulai memasarkan laptop gaming teranyarnya di Indonesia pada Selasa, 15 Oktober 2024. ASUS TUF Gaming A16 (FA608WV) yang memiliki layar 16 inci dan berat 2,2 kilogram tersebut telah langsung tersedia dengan harga resmi Rp 29.999.999. Asus menujukannya bagi pemain menengah ke atas.

Menurut Head of Public Relations Asus Indonesia, Muhammad Firman, fitur yang dihadirkan mendukung performa maksimal bermain game, membuat atau menyunting konten foto dan video, serta desain, dan lainnya yang membutuhkan prosesor tinggi. Adapun prosesor yang tersemat dalam laptop ini adalah AMD Ryzen AI 9 HX 370 Processor 2.0 GHz (36 MB Cache, up to 5.1 GHz, 12 core, 24 Thread) dengan Neural Processing Unit (NPU) AMD XDNA sampai 50TOPS.

Sistem operasi menggunakan Windows 11 Home dengan dukungan memori RAM 2x16 GB LPDDR5X 7500, serta memori penyimpan sebesar 1TB. Fasilitas lain dalam laptop ini di antaranya resolusi layar laptop 2.5K (2560 x 1600) dengan rasio 16:10, refresh rate 165 Hz, 3ms, ketajaman warna 400 nits, IPS-Level, G-Sync, dan 100 persen sRGB. “Ini bukan layar OLED,” ucap Firman saat ditemui di acara peluncuran di Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.

Konektivitas nirkabel menggunakan Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card. Lalu pada bagian audio terdapat fitur teknologi AI noise-canceling (mencegah kebisingan), Dolby Atmos, Hi-Res certification (for headphone), mendukung Microsoft Cortana near field/far field, serta didukung kamera laptop 1080P Full HD, dan IR Camera for Windows Hello.

Laptop Asus TUF Gaming A16 diperlihatkan saat acara peluncuran resmi di Indonesia, Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/M. Faiz Zaki

Baterai laptop memiliki 90 Whr yang bisa diisi ulang dengan kabel type C 100W untuk mengisi ulang cepat. ASUS mengklaim pengisian daya baterai 50 persen bisa dicapai dalam waktu 30 menit.

Muhammad Firman mengatakan, baterai laptop dapat bertahan selama 4-5 jam tergantung perangkat lunak yang digunakan. “Tapi kalau untuk gaming, yang begitu sekitar 2-3 jam tergantung game juga,” tuturnya.

