Sebelum Menjual iPhone Lawas Anda, Jangan Lupa Lakukan Langkah Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Apple resmi menghadirkan ponsel seri baru, iPhone 13. Kehadiran ponsel itu tentu membuat beberapa penggunanya ingin menjual iPhone lawasnya, lalu membeli yang terbaru, atau mengikuti program tukar tambah dari distributor resminya.

Namun, untuk menjual iPhone lama Anda, perlu diperhatikan bahwa jangan sampai data yang ada di dalamnya masih tersimpan, sehingga perlu untuk menghapus atau memindahkannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga informasi pribadi Anda agar tidak jatuh ke tangan yang salah.

Pengguna disarankan untuk mentransfer atau memindahkan semua data ke ponsel baru sebelum menjualnya, atau jika belum membeli perangkat baru, cukup melakukan backup data, lalu hapus data. Namun, untuk menghapusnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, berikut detailnya, seperti dikutip The Verge, Rabu, 15 September 2021:

1. Singkirkan fitur identifikasi

Anda perlu menonaktifkan fitur Find My iPhone. Caranya cukup masuk ke menu Setting atau Pengaturan, lalu pilih Find My, ketuk Find My Phone. Setelah itu, matikan saja Find My Phone dan Find My Network.

Pengguna juga perlu memutuskan pemasangan perangkat apa pun dari ponsel Anda, termasuk Apple Watch. Jangan lupa juga menonaktifkan aplikasi pesan iMessages.

2. Keluar dari Apple ID

Anda cukup mengunjungi menu Setting atau Pengaturan, ketuk tombol di bagian atas (nama Anda), lalu pilih Keluar di bagian bawah halaman. Setelah itu masukkan kata sandi ID Apple Anda.

Ketika sudah masuk ke halaman, Anda akan ditanya apakah ingin menyimpan salinan data Anda di iPhone ini atau tidak. Dengan asumsi Anda telah mencadangkan semuanya dan akan menghapus ponsel, Anda tidak perlu mengaktifkan apa pun.

Kemudian ketuk Keluar di sudut kanan atas sekali lagi pada jendela pop-up “Apakah Anda yakin?"

3. Bersiap menghapusnya

Sebelum menghapus semua data, keluarkan kartu SIM dari telepon terlebih dahulu. Lalu, masuk kembali ke Setting atau Pengaturan, pilih Umum, kemudian Transfer atau Atur Ulang iPhone dan pilih Hapus Semua Konten dan Pengaturan.

THE VERGE

