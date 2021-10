Universitas Indonesia Kirim 97 Mahasiswa ke Luar Negeri dalam Program IISMA

TEMPO.CO, Depok - Universitas Indonesia (UI) mengirimkan 97 mahasiswa yang lolos seleksi program Beasiswa Mobilitas Internasional Mahasiswa Indonesia atau Indonesian International Students Mobility Awards (IISMA) 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) ke luar negeri sebagai implementasi program pemerintah Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Program IISMA diluncurkan Kemendikbudristek bagi mahasiswa tingkat sarjana (S1) untuk belajar selama satu semester di perguruan tinggi terkemuka di dunia yang menjadi mitra Kemendikbudristek untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-cita. Program IISMA 2021 ini didanai oleh LPDP.

Program IISMA membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah atau kegiatan di luar prodi yang dapat disetarakan hingga 20 sks dengan kompetensi prodinya, melalui mata kuliah dan aktivitas pengembangan diri yang diminati dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di perguruan tinggi mitra di luar negeri.

Direktur Kemahasiswaan UI Badrul Munir mengatakan prestasi UI telah tercatat di tingkat nasional maupun internasional. "Kita terus berupaya dalam mengukir prestasi UI, pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga internasional," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 22 Oktober 2021.

Pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga Internasional seperti: THE World University Rankings 2022, THE Asia University Rankings 2021, SCImago Institutions Ranking dan The Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking menempatkaan UI sebagai yang terbaik di Indonesia.

Munir mengungkapkan, UI terus berkomitmen dalam menjalankan Peraturan Pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memajukan kampus UI, di antaranya sebagai global university yang bertansformasi menuju entreprenural university yang peduli pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

"UI menjadi kebanggaan tidak hanya global namun juga dimiliki warga sekitar. Kampus yang terus meningkatkan inovasi dan berkelas dunia yang tetap menjalankan pengabadian dalam pembangunan bagi masyarakat sekitar," katanya.

Untuk itu, dirinya mengajak kepada seluruh civitas akademika UI untuk bersinergi dan aktif terlibat langsung dalam memajukan UI. Terlebih lagi, saat ini UI sedang bertransformasi menuju entrepreneurial university.

ANTARA

