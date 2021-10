Pre-order iPhone 13 di Indonesia Dibuka Mulai 12 November

TEMPO.CO, Jakarta - PT Teletama Artha Mandiri melalui toko iBox Indonesia yang merupakan anak usaha Erajaya Group mengumumkan akan membuka pre-order iPhone 13 per Jumat, 12 November 2021. Informasi pemesanan tersebut diumumkan melalui akun resmi Instagram @iboxindonesia.

Distributor resmi produk Apple di Indonesia itu mengunggah dua gambar, pertama pengumuman mengenai iPhone 13 dan iPhone 13 Mini. “iPhone 13 dan iPhone 13 Mini, kekuatan super baru di tangan Anda,” bunyi keterangan gambar yang diunggah @iboxindonesia, Rabu, 27 Oktober 2021.

Sedang gambar kedua, informasi mengenai iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max, yang disebutkan dalam keterangan gambar bahwa kedua model tertinggi itu sebagai ‘ponsel paling Pro’. Keempat smartphone berlogo buah apel kroak itu sudah bisa dipesan melalui situs web resmi iBox atau iBox Official Store di salah satu e-commerce.

Tidak ada informasi detail mengenai spesifikasi, varian warna, dan kapasitas memori iPhone yang akan hadir di Indonesia, termasuk juga dengan harganya. Ketika ditelusuri ke website resminya, iBox Indonesia, juga belum ada informasi bagaimana langkah-langkah pre-order dilakukan.

“Pantau terus sosial media iBox untuk info lebih lanjut,” demikian keterangan akhir dari unggahan iBox Indonesia.

Ponsel besutan raksasa teknologi yang berkantor pusat di Cupertino, Amerika Serikat itu, dirilis secara global sebulan lebih, tepatnya pada 15 September 2021 lalu. Distribusi seluruh model juga telah dilakukan, dimulai dari iPhone 13 dan iPhone 13 Mini, kemudian disambung iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max.

Di negara asalnya, ponsel pintar dengan sistem operasi iOS itu dibanderol seharga mulai dari US$ 829 (Rp 11,8 juta) untuk iPhone 13, untuk iPhone 13 Mini harganya mulai US$ 729 (Rp 10,4 juta). Sedang model iPhone 13 Pro, Apple memasang harga mulai dari US$ 999 (Rp 14,2 juta), dan model iPhone 13 Pro Max mulai dari US$ 1.099 (Rp 15,6 juta).

