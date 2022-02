Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Potensi Hujan Lebat, CT Value, Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang Badan Meteorologi, Kimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang di beberapa wilayah Indonesia pada Kamis, 17 Februari 2022, yang dipicu sirkulasi siklonik.

Berita terpopuler selanjutnya tentang definisi CT Value, yaitu jumlah siklus yang diperlukan untuk mendeteksi virus saat melakukan tes PCR Covid-19. Mesin PCR akan berhenti berjalan ketika virus sudah terdeteksi.

Selain itu, penyebaran virus varian Omicron berpotensi mendorong Indonesia menembus angka akumulasi lima juta kasus Covid-19 pada hari ini, Kamis 17 Februari 2022. Per Rabu, jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air yang telah dilaporkan mencapai 4.966.046, dan menempati urutan 17 kasus Covid-19 global.

Berikut tiga berita terpopuler di kanal Tekno.

1. BMKG Perkirakan Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang di Beberapa Wilayah

Badan Meteorologi, Kimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang di beberapa wilayah Indonesia pada Kamis, 17 Februari 2022, yang dipicu sirkulasi siklonik.

BMKG memantau adanya sirkulasi siklonik di perairan barat Aceh dan di Kalimantan Tengah bagian selatan yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin (konvergensi) yang memanjang di perairan barat hingga utara Aceh dan dari Selat Makassar hingga perairan selatan Kalimantan Tengah.

Daerah konvergensi juga terpantau memanjang di Selat Malaka, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, dari perairan Kepulauan Sangihe-Talaud hingga Sulawesi Utara, dari Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga Laut Halmahera, dari Laut Seram hingga Papua Barat, dan di perairan utara Papua.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut.

2. Apa Itu CT Value dalam Tes PCR?

CT Value adalah jumlah siklus yang diperlukan untuk mendeteksi virus saat melakukan tes PCR Covid-19. Mesin PCR akan berhenti berjalan ketika virus sudah terdeteksi.

Apabila sinyal positif tidak terlihat setelah 37 hingga 40 siklus, artinya tidak ditemukan virus dalam tubuh seseorang dan bisa dinyatakan negatif Covid-19. Namun, jika sinyal positif muncul sebelum siklus ke-40, berarti terdapat virus di dalam tubuh orang tersebut.

Mengutip dari laman amari.itb.ac.id, sebuah tes yang mencatat hasil positif setelah 12 siklus berarti memiliki CT Value 12. Atau semakin kecil suatu CT Value, semakin sedikit jumlah siklus yang dibutuhkan untuk mendeteksi keberadaan virus.

Menurut beberapa penelitian, semakin kecil suatu CT Value, semakin banyak jumlah virus dalam tubuh seseorang. Namun, jumlah siklus menunjukkan jumlah virus yang sangat berbeda. Misalnya, CT Value 12 dapat menunjukkan jumlah virus yang lebih banyak dibandingkan CT Value 35.

3. Covid-19, Indonesia Berpotensi Tembus 5 Juta Kasus Hari Ini

Penyebaran virus varian Omicron berpotensi mendorong Indonesia menembus angka akumulasi lima juta kasus Covid-19 pada hari ini, Kamis 17 Februari 2022. Per Rabu, jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air yang telah dilaporkan mencapai 4.966.046, dan menempati urutan 17 kasus Covid-19 global.

Pada Rabu, Indonesia mencatat rekor kasus harian Covid-19 yang dilaporkan yang sebanyak 64.718. Angka itu sudah semakin jauh dari puncak kasus harian di masa Covid-19 varian Delta mendominasi, atau gelombang kedua pandemi pada tahun lalu, yang sebanyak 56.757.

Berdasarkan total kasus Covid-19 yang telah dilaporkan tersebut, Indonesia tercatat di urutan 17 negara penyumbang terbesar di dunia. Indonesia berada tepat di atas Ukraina dan di bawah Meksiko.

Sedangkan Amerika Serikat masih berada di urutan teratas dengan akumulasi 79,7 juta kasus dengan tambahan 114.668 kasus baru pada Rabu. Brasil yang melaporkan penambahan 147.252 pada Rabu berada di posisi tiga global dengan total 27,8 juta kasus. Secara akumulasi, Brasil berada di bawah India yang telah melaporkan 42,7 juta kasus Covid-19 sejak awal pandemi. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

