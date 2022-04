Sonic The Hedgehog 2 Cetak Rekor Pembukaan Box Office untuk Adaptasi Video Game

TEMPO.CO, Jakarta - Sonic si landak, tokoh dalam video game, sukses di pasaran kali ini dalam bentuk film adaptasi. Sonic The Hedgehog 2 berada di peringkat teratas pada akhir pekan pembukaan box office terbesar untuk adaptasi video game dalam sejarah. Ia mengumpulkan US$ 72,1 juta di AS dan US$ 70 juta lainnya secara internasional.

Saat pengambilan posisi untuk menduduki puncak box office domestik selama akhir pekan pembukaannya, Sonic berhasil menyalip Morbius Sony. Secara historis, Sonic menggantikan dirinya sendiri di puncak hierarki adaptasi video game.

Pada film pertama karena berhasil menarik US$ 70 juta selama liburan Hari Presiden 2020. Perlu dicatat bahwa film tersebut dirilis selama liburan akhir pekan, tetapi yang lebih mengesankan adalah bahwa rekor aslinya dibuat tepat sebelum pandemi Covid-19 melanda AS. Mungkin pertunjukan akhir pekan ini bisa menjadi tanda harapan untuk pemutaran film pasca-pandemi.

Sonic the Hedgehog yang pertama akhirnya menarik US$ 148,9 juta di dalam negeri sekaligus menetapkan rekor sebagai adaptasi video game terlaris di Amerika Utara. Tidak mengherankan jika Paramount memercayai Jeff Fowler, yang mengarahkan yang pertama, untuk kembali ke kursi Sonic the Hedgehog 2.

Alumni Sonic lainnya yang kembali termasuk Ben Schwartz, Jim Carrey, dan James Marsden. Pemain lain adalah Idris Elba sebagai Knuckles dan Colleen O'Shaughnessey sebagai Tails merupakan favorit penggemar, karakter yang juga dia suarakan dalam video game Sonic.

Pada film kedua ini mengisahkan, setelah menetap di Green Hills, Sonic ingin membuktikan bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi pahlawan sejati. Ujiannya datang ketika Dr. Robotnik kembali, kali ini dengan mitra baru, Knuckles, untuk mencari zamrud yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan peradaban. Sonic bekerja sama dengan sahabat karibnya sendiri, Tails, dan bersama-sama mereka memulai perjalanan keliling dunia untuk menemukan zamrud sebelum jatuh ke tangan yang salah.

