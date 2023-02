BRIN Tutup Laboratorium di Pasuruan, Astronom Amatir Jawa Timur Bersurat Memohon ...

TEMPO.CO, Jakarta - Astronom amatir yang berhimpun dalam Forum Komunikasi Astronom Amatir Lintas Jawa Timur (FOKALIS JATIM) menyurati Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko. Mereka memohon peninjauan kembali atas penutupan BRIN Pasuruan, sebelumnya bernama Stasiun Observasi Antariksa dan Atmosfer, bagian dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), yang berlokasi di Watukosek, Pasuruan.

Seperti diketahui stasiun atau balai pengamatan itu telah ditutup per 31 Januari 2023 lalu. Operasi ditutup setelah LAPAN berintegrasi ke dalam BRIN. LT Handoko menetapkan tak membawa serta fasilitas riset yang dianggap tumpang tindih dengan alasan efisiensi.

Dalam suratnya, Forum menyebutkan kehadiran Laboratorium Stasiun Observasi Antariksa dan Atmosfer Pasuruan (Lab SOAA Pasuruan) masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi popularisasi sains khususnya astronomi di Jawa Timur. Dilampirkan pula rekapitulasi sekaligus dokumentasi kolaborasi yang telah terjalin dan memiliki luaran yang aplikatif bagi pemenuhan kebutuhan data dan edukasi keantariksaan di Jawa Timur sejak 2016.

"Kami sangat mengharapkan agar Bapak berkenan menimbang argumentasi di atas sebagai dasar untuk kembali mengizinkan Lab SOAA Pasuruan beroperasi," bunyi penggalan isi surat yang ditandatangani Ketua Umum FOKALIS JATIM, Muchammad Toyib, tertanggal 31 Januari 2023, itu.

Saat dihubungi, Toyib menambahkan bahwa sebuah paper yang dipublikasi di jurnal internasional juga telah dihasilkan dari FOKALIS JATIM lewat kerja sama dengan BRIN Pasuruan. "Jadi, bisa dibayangkan seberapa sentral peran BRIN Pasuruan dalam pengembangan komunitas astronomi di Jawa Timur, yang muaranya tentu ke pengembangan sains keantariksaan itu sendiri,” katanya.

Berikut ini kolaborasi yang dimaksud yang pernah dijalin Forum Komunikasi Astronom Amatir Lintas Jawa Timur dengan Lab SOAA Pasuruan seperti yang terlampir dalam surat permohonan,

8 Oktober 2016

International Observe the Moon Night 2016: ‘Meneropong Bulan Bersama Masyarakat’ - Taman Surya, Balai Kota Surabaya - Mengundang Walikota Surabaya dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

22-24 September 2017

Jambore Nasional Klub Astronomi - Lab SOAA Pasuruan - • Jambore Nasional Pertama untuk Klub Astronomi Indonesia (JANAKA) yang diikuti oleh 38 komunitas astronomi dari seluruh Indonesia dengan total 241 peserta.

27-28 Juli 2018

Lunar Eclipse Camp - Lab SOAA Pasuruan - Observasi Gerhana Bulan Total, Workshop Astrofotografi, & Temu Komunitas Astronomi Amatir se-Jawa Timur

27 Januari 2019

Diskusi Urgensi Planetarium Jatim Bersama Kepala LAPAN - Satu Atap Co Working Space Surabaya

Forum Komunikasi Astronom Amatir Lintas Jawa Timur di BRIN Pasuruan beberapa hari sebelum tempat itu ditutup per 31 Januari 2023. (ISTIMEWA)

13 April 2019

Yuri’s Night - Lab SOAA Pasuruan - Seminar Keantariksaan, PaperRocket Model Building, Star Party, dan Focus Group Discussion (FGD) antara Lab SOAA Pasuruan dengan seluruh Delegasi Komunitas Astronomi Amatir se-Jawa Timur.

6 Agustus 2019

Peringatan Hari Keantariksaan 2019 - Lab SOAA Pasuruan - Gerakan Pemadaman Listrik Selama Satu Jam dan Pengamatan Astronomi

8 Oktober 2019

Diskusi dengan Prof. Hakeem M Oluseyi (NASA) - Lab SOAA Pasuruan

15 Februari 2020

Pale Blue Dot - Lab SOAA Pasuruan - Penanaman Pohon Bersama

Setiap Sabtu sepanjang Agustus 2020

Jambore Nasional Klub Astronomi (JANAKA) Virtual - Online

7-11 Desember 2020

Simposium Regional FOKALIS JATIM 2020 - Online

Maret 2021

Publikasi Jurnal Internasional - Communicating Astronomy with the Public Journal (CAPJournal) - Astronomy as a Tool in Community Building, Promoting Social Unity, and Solidarity: First-hand Experience in East Java, Indonesia

4 Desember 2021

Simposium Regional FOKALIS JATIM 2021 - Online

17-18 Desember 2022

Simposium Regional FOKALIS JATIM 2022 - Online

