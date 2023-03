Garena Free Fire Segera Hadirkan Ramadan Update

TEMPO.CO, Jakarta - Menyambut kedatangan bulan Ramadan, Garena Free Fire segera menghadirkan update terbaru melalui patch OB39 atau Ramadan Update mulai 22 Maret 2023. Garena Free Fire juga akan menyiapkan rangkaian event khusus bertema ‘Ramadan Booyah’.

Garena melakukan berbagai pembaruan, seperti sistem pet dan sistem karakter, balancing karakter, peluncuran karakter baru, hingga berbagai event in-game baru yang siap menemani Survivors di bulan Ramadan.

Makin Booyah dengan Free Fire Ramadan Update Patch OB39 atau Ramadan Update Free Fire akan hadir dengan berbagai optimasi teknis dan peningkatan aksesibilitas untuk meningkatkan pengalaman pemain bermain Free Fire. Pemain akan mendapatkan waktu loading game yang lebih singkat serta pembaruan fitur komunikasi di dalam game. Berikut ringkasan pembaruan utama yang akan ada di Ramadan Update:

1. Perubahan Sistem Karakter dan Pet

Pada pembaruan nanti, semua karakter di Free Fire akan dapat dibeli menggunakan gold. Selain itu, skill setiap Karakter dan Pet nantinya bisa langsung didapatkan dalam kekuatan maksimum, tidak lagi harus meningkatkan level karakter. Hal ini akan memungkinkan pemain untuk meramu kombinasi skill baru tanpa perlu khawatir dan memaksimalkan karakter dan pet favorit!

2. Penyesuaian Karakter

Untuk memaksimalkan setiap karakter di Free Fire, dalam Ramadan Update nanti akan ada beberapa karakter yang mendapatkan perubahan. Salah satunya karakter Dasha yang jadi lebih cepat dan memiliki rate of fire lebih tinggi. Selain itu, jika berhasil kill streak, skill Dasha akan mendapatkan tambahan lagi. Selain Dasha, karakter Xayne, Otho, Ford, Kenta, Santino, dan Alok juga akan mendapatkan perubahan

Patch Ramadan juga akan diikuti dengan kehadiran karakter baru bernama Orion. Selain itu, nanti akan ada Awakening untuk karakter Alvaro. Seperti apa kemampuan mereka setelah Ramadan Update kali ini? Nantikan kejutan yang akan mereka bawa ke dunia Free Fire!

3. Sistem Baru Protection Point untuk Clash Squad!

Batas atas protection point di Clash Squad kini bisa melebihi 100 poin. Ketika protection score sudah mencapai angka tertentu, pemain bisa mendapatkan extra star jika bisa memenangi pertandingan. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat player mendapatkan tambahan protection point, di antaranya jika berhasil menjadi MVP, mencapai win streak, serta mencatatkan damage besar dan mengeliminasi banyak lawan.

4. Mode Baru Ramaikan Ramadan dan Lebaran

Sepanjang Ramadan nanti akan ada mode Triple Wolves di mana pemain akan berupaya bertahan hidup dalam pertarungan 2 vs 2 vs 2 atau 1 vs 1 vs 1. Mode ini akan sangat cocok bagi pemain yang ingin tantangan lebih dan sudah bosan dengan pertandingan 1 lawan 1!

Sementara itu, untuk Lebaran nanti akan ada mode Pet Smash yang memungkinkan pemain saling bertanding hanya memakai Pet. Pemain akan bertanding dengan mode 2 vs 2 menggunakan 1 dari 3 pet pilihan yang memiliki skill dan ultimate masing-masing. Tim yang mampu mencapai 7 poin lebih cepat akan menjadi pemenang.

Sambut Bulan Suci dengan Ramadan Booyah

Semakin seru untuk menyambut Ramadan, Free Fire juga akan menghadirkan kampanye khusus bernama Ramadan Booyah! dengan tema ‘Booyah Gak Lupa Ibadah’. Kampanye ini akan menghadirkan rangkaian event berhadiah skin Ramadan gratis untuk pemain. Tak hanya itu, ada juga bundle eksklusif, daily mission baru, hingga kolaborasi seru dengan para KOL Free Fire, seperti Frontal Gaming dan Efdewe, di Ramadan Booyah tahun ini.

Ramadan Update atau Patch OB39 akan hadir mulai 22 Maret 2023 dengan downtime maintenance yang lebih singkat mulai dari jam 11 siang.

