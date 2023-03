Infinix Rilis INBOOK X2 Gen 11, Ini Spesifikasi dan Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - Infinix Indonesia meluncurkan produk baru di lini laptop, INBOOK X2 Gen 11. Perusahaan membanggakan desain baru yang ringan, performa tangguh serta memiliki banyak port.

Sergio Ticoalu, Integrated Marketing Campaign Manager Southeast Asia Infinix, mengatakan perusahaan menjanjikan adanya inovasi pada setiap produk yang diluncurkan. “INBOOK X2 Gen 11 hadir dengan performa yang sangat tangguh, desain ergonomis, namun tetap value for money untuk konsumen,” kata Sergio dalam keterangannya, Senin, 27 Maret 2023.

Konstruksi laptop dirancang ringan dengan bobot 1.24 kg dan ketipisan mencapai 14.8 mm. Perangkat juga mendapatkan finishing metal yang membuat semakin kokoh.

INBOOK X2 Gen 11 memiliki layar berukuran 14 inci dengan spektrum warna 100 persen sRGB dengan 72 persen NTSC. Tingkat kecerahan hingga 300 nits memastikan layar tetap cerah bagi pengguna di berbagai kondisi, termasuk penggunaan di luar ruangan. Panel IPS dengan ketajaman resolusi Full High Definition juga mendukung ketajaman kualitas tayangan dari berbagai perspektif atau sudut pandang.

Perangkat dilengkapi dengan prosesor Intel Core dengan dua varian spesifikasi mulai dari i3-1115G4 hingga i5-1155G7 yang menjamin kecepatan 2.5 kali lipat dari generasi sebelumnya serta pilihan kapasitas media penyimpanan 8 GB+256 GB and 8 GB + 512 GB.

INBOOK X2 Gen 11 memiliki baterai berkapasitas besar 50 Wh yang dijanjikan tahan hingga 11 jam untuk jelajah internet dan daya tahan sepanjang hari. Selain itu, pengisi daya mendukung 45W PD 3.0 fast charging yang dijanjikan dapat mengisi daya baterai perangkat sebesar 60 persen hanya dalam waktu satu jam. Pengisi daya menggunakan protokol USB Type-C yang kompatibel dan dapat digunakan baik untuk laptop maupun smartphone.

Laptop dilengkapi dengan beragam port untuk keperluan konektivitas pengguna. Port yang tersedia adalah USB-C, USB-A, microSD, dan HDMI.

Ada juga dukungan Simple File Sharing dari seri INBOOK X2 Gen 11 yang memungkinkan kolaborasi antar-perangkat laptop dan smartphone Infinix hanya dengan beberapa langkah sederhana.

INBOOK X2 Gen 11 dapat dibeli dengan harga Rp 5.999.000 untuk varian Intel i3 dan Rp 7.999.000 untuk varian Intel i5.

