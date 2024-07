Ponsel Lipat Baru: Detail Baru Infinix Zero Flip 5G Terungkap Melalui Sertifikasi TUV

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Infinix makin dekat dengan peluncuran ponsel lipat pertamanya, yakni Infinix Zero Flip 5G. Hal ini ditengarai kemunculan model ponsel tersebut dalam platform sertifikasi TUV Rheinland yang juga memberikan detail baru mengenai ukuran baterainya.

Sebelumnya, ponsel dengan nomor seri X6962 ini juga telah hadir pada dua platform sertifikasi, yakni European Economic Community (EEC dan Federal Communications Commission (FCC) Eropa.

Mengutip laporan Gizmochina, melalui sertifikasi TUV terungkap bahwa Infinix Zero Flip 5G akan menampilkan baterai sel ganda berkapasitas 3.410mAh dan 1.180mAh. Oleh karena itu, perangkat ini diharapkan mengemas unit baterai 4.590mAh dengan kemungkinan besar ponsel ini menawarkan nilai tipikal 4700mAh.

Sementara itu, sertifikasi FCC menyebut bahwa Zero Flip dapat memiliki kemampuan pengisian daya cepat 70W. Lalu untuk memorinya ponsel ini akan hadir dengan RAM 8 GB dan penyimpanan internal 512 GB. Spesifikasi lain dari Zero Flip ini masih dirahasiakan.

Skema Zero Flip yang terungkap melalui sertifikasi FCC mengungkapkan bahwa ia akan memiliki tampilan luar berbentuk persegi berukuran besar.

Selain itu, ponsel ini akan membawa sistem kamera ganda vertikal, diikuti oleh lampu kilat LED. Dari sisi pilihan warna, ponsel ini dipastikan hadir dalam varian Titanium Black, dan ada varian warna lain dari perangkat tersebut namun belum diketahui.

Selain Infinix Zero Flip 5G, otoritas FCC juga telah menyetujui Zero 40 5G dan Zero 40 4G sehingga memastikan produk-produk tersebut akan resmi diluncurkan di berbagai pasar dalam waktu dekat antara bulan ini atau Agustus 2024.

