Daftar Game Rilis April: Dead Island 2, Minecraft Legends, GhostWire: Tokyo

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak game yang rilis pada bulan April 2023 ini bisa menemani hari libur atau saat ngabuburit di bulan puasa. Salah satunya adalah game Dead Island 2, yang sudah mengalami penundaan rilis beberapa kali. Game-game lain yang rilis April, di antaranya Minecraft Legends dan Star Wars Jedi: Survivor!

Dead Island 2

Virus mematikan menyebar ke seluruh Los Angeles, California, mengubah penghuninya menjadi zombie yang rakus. Kota ini akhirnya di dalam karantina dan militer telah mundur. Digigit, terinfeksi, tetapi lebih dari sekadar kebal, pemain belajar memanfaatkan zombie di dalamnya. Hanya pemain, dan segelintir orang sombong lainnya yang kebetulan kebal terhadap patogen, yang memegang keseimbangan masa depan Los Angeles. Dead Island 2 adalah RPG aksi orang pertama yang mendebarkan yang membawa pemain melintasi taman bermain baru.

Minecraft Legends

Temukan misteri Minecraft Legends, game strategi aksi baru. Jelajahi tanah yang lembut dengan sumber daya yang kaya dan bioma yang subur di ambang kehancuran. Piglin yang merusak telah tiba, dan terserah Anda sebagai pemain untuk menginspirasi sekutu Anda dan memimpin mereka dalam pertempuran strategis untuk menyelamatkan Dunia Luar!

Star Wars Jedi: Survivor

Cerita ini merupakan bab selanjutnya dari seri aksi-petualangan Star Wars yang mengisahkan perjalanan Jedi Cal Kestis. Dikembangkan oleh tim veteran di Respawn di bawah kepemimpinan direktur game Stig Asmussen, Star Wars Jedi: Survivor akan memperluas kisah, dunia, karakter, dan pertempuran mendebarkan Star Wars yang ikonik yang pertama kali dialami dalam judul debut serial ini, Star Wars Jedi: Pesanan Jatuh.

GhostWire: Tokyo

Ghostwire: Tokyo adalah game petualangan aksi yang memukau dari Shinji Mikami dan Tango Gameworks. Rasakan visi unik Tango tentang Tokyo—kota metropolis menakjubkan yang kaya akan tradisi dan sejarah—saat pemain menghadapi ancaman supernatural.

Berikut jadwal peluncuran game:

4 April - Meet Your Maker - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

4 April - Hogwarts Legacy - PS4, Xbox One

4 April - GrimGrimoire OnceMore - PS4, PS5, Switch

4 April - Road 96: Mile 0 - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

4 April - Creed: Rise To Glory - PSVR2

5 April - Moviehouse – The Film Studio Tycoon - PC

5 April - Kabaret - PC

6 April - Curse of the Sea Rats - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

6 April - Pupperazzi - Switch

6 April - Everspace 2 - PC

7 April - EA Sports PGA Tour - PS5, Xbox Series X|S, PC

11 April - Process of Elimination - PS4, Switch

11 April - Tron: Identity - Switch, PC

12 April - Ghostwire: Tokyo - Xbox Series X|S

14 April - Mega Man Battle Network Legacy Collection - PS4, Switch, PC

18 April - Minecraft Legends - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

18 April - The Mageseeker: A League of Legends Story - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

19 April - Horizon Forbidden West: Burning Shores - PS5

20 April - Stray Blade - PS5, Xbox Series X|S, PC

21 April - Advance Wars 1+2 Reboot Camp - Switch

21 April - Dead Island 2 - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

25 April - Afterimage - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

25 April - Trinity Trigger - PC

25 April - Stranded: Alien Dawn - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

26 April - Honkai: Star Rail - PS4, PS5, PC

26 April - Cassette Beasts -PC

27 April - The Last Case of Benedict Fox - Xbox One, Xbox Series X|S, PC

27 April - Bramble: The Mountain King - PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch, PC

27 April - Mail Time - PC

28 April - Star Wars Jedi: Survivor - PS5, Xbox Series X|S, PC

