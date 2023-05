Cara Daftar ChatGPT OpenAI Gratis, Bisa di HP dan Laptop

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan, chatbot bertenaga AI (Artificial Intelligence) atau kecerdasan buatan bernama ChatGPT buatan OpenAI viral di kalangan warganet dunia. Pasalnya, platform yang dapat diakses melalui peramban (browser) ini dapat menjawab segala pertanyaan dan melakukan perintah. Bahkan pernyataan kontroversial menyangkut tokoh politik dan agama juga dilontarkan. Lantas, bagaimana cara daftar ChatGPT OpenAI?

Cara Daftar ChatGPT OpenAI

Layanan percakapan pintar yang dirilis pada 30 November 2022 lalu oleh pengembang (developer) yang sama dengan DALL-E 2 dan Whisper AI ini bisa dicoba secara gratis. Namun OpenAI menawarkan ChatGPT Plus yang memiliki kelebihan, diantaranya waktu respons lebih cepat dan mendapat prioritas ke pembaruan (update) fitur.

Dilansir dari blog resmi OpenAI, biaya paket langganan baru untuk ChatGPT Plus sebesar US$ 20 per bulan atau setara Rp 294.000 (kurs Rp 14.700). Adapun untuk cara daftar ChatGPT baik tanpa biaya maupun berlangganan adalah sebagai berikut.

Kunjungi situs https://chat.openai.com melalui berbagai perangkat digital, seperti komputer, laptop, maupun ponsel cerdas ( smartphone ). Tekan tombol ‘Sign up’ berwarna hijau. Masukkan alamat email aktif atau juga bisa memakai akun Gmail maupun Microsoft. Tekan tombol ‘Continue’. Lengkapi data diri berupa nama depan, nama belakang, dan tanggal lahir. Klik kembali tombol ‘Continue’ untuk melanjutkan cara daftar ChatGPT OpenAI. Verifikasi nomor telepon melalui SMS atau WhatsApp (WA). Masukkan 6 digit kode OTP.

Cara Pakai ChatGPT OpenAI

Apabila sudah membuat akun ChatGPT, pengguna bisa dapat mencoba kecanggihan teknologi AI. Berikut tata cara bertanya di ChatGPT OpenAI.

Akses laman https://chat.openai.com . Pilih opsi ‘Log in’. Masuk menggunakan alamat email, lalu klik ‘Continue’. Ketikkan kode verifikasi yang dikirimkan. Pada kolom ‘Send a message.’, ketikkan kata kunci ( keyword ), kalimat perintah, atau pertanyaan. Klik tombol segitiga di sisi kanan layar untuk mengirimkan pesan. Tunggu ChatGPT menyajikan jawaban selama beberapa detik. Pengguna juga bisa memberi reaksi suka, tidak setuju, hingga menyalin jawaban yang diberikan.

Kelebihan ChatGPT OpenAI

Mengutip dari situs sandipuniversity.edu.in, terdapat sejumlah keunggulan ChatGPT yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas sehari-hari, antara lain:

1. Menambah Efisiensi

Ketika pengguna dihadapkan tugas dengan keterbatasan waktu, maka bisa mengandalkan ChatGPT untuk membantu. Pemakaian platform ini bisa menjadi alternatif untuk mempercepat proses penyelesaian proses.

2. Hemat Biaya

Saat ini, banyak sektor dan profesi yang memakai ChatGPT OpenAI untuk membantu mengerjakan tugas tanpa biaya. Meski tersedia dalam versi gratis, fitur yang ditawarkan cukup untuk mengumpulkan informasi relevan.

3. Meningkatkan Pengalaman Pengguna

Interaksi seperti manusia yang ditawarkan ChatGPT bisa membuat pelanggan menikmati pengalaman lebih menarik. Adanya Chatbot dari OpenAI ini bisa menekan pengeluaran perusahaan sebagai pengganti layanan konsumen (customer service).

4. Memberi Informasi

Informasi yang sistematis dari ChatGPT diklaim akurat dan menjawab kebutuhan pengguna. Proses pengumpulan data yang lebih ringkas bisa mengurangi waktu tunggu pengguna.

Kekurangan ChatGPT OpenAI

Meski digadang-gadang sebagai teknologi paling canggih untuk saat ini, tak bisa dipungkiri apabila ChatGPT OpenAI juga memiliki keterbatasan, meliputi:

- Terkadang jawaban yang ditulis terdengar masuk akal tetapi salah.

- Menghasilkan respon berbeda padahal diberi satu pertanyaan dengan sedikit perubahan.

- Jawaban yang ditampilkan terlalu bertele-tele dan memakai frasa tertentu secara berlebihan.

- Terkadang menanggapi pertanyaan atau instruksi tidak pantas seperti konten negatif dan berbahaya.

Demikian, informasi tata cara daftar ChatGPT OpenAI di berbagai perangkat serta kelebihan dan kekurangannya. Walaupun diklaim sangat akurat dan cerdas, kecerdasan buatan manusia ini tidak mampu menandingi kemampuan otak. Bagaimana menurut Anda?

