Beasiswa Juilliard School Impian Putri Ariani, Janji Nadiem Makarim Mendapatkannya

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Ariani diundang Nadiem Makarim ke kantornya dan bercerita tentang pengalamannya menempuh pendidikan sambil menekuni bidang musik. Putri menjelaskan bahwa orang tuanya memberikan kebebasan baginya untuk menentukan peminatan pendidikan dan mimpinya.

Selain dukungan dari orang tua, sekolah Putri pun memberi dukungan terbaik untuk memaksimalkan minat dan bakatnya. Siswi SMKN 2 Kasihan Yogyakarta ini mengaku banyak terbantu dengan pembelajaran sekolah yang membebaskannya dan guru dengan tepat memilih sarana belajar mengajar. Putri mempunyai cara sendiri dalam belajar. Biasanya, ia menggunakan teknologi untuk membantu memahami materi. Nadiem pun mengapresiasi semangat luar biasa Putri dan orang tuanya selama menempuh pendidikan di sekolah umum.

Putri sempat mengungkapkan impiannya dalam dunia pendidikan ketika tampil di panggung AGT. Ia ingin melanjutkan pendidikan tinggi di salah satu institusi seni pertunjukan bergengsi di di dunia, yaitu The Juilliard School atau Juilliard di New York. Untuk mendukung mimpi Putri tersebut, Nadiem menegaskan akan membantunya melalui Beasiswa Indonesia Maju (BIM).

The Juilliard School atau yang sering disingkat Juilliard merupakan konservatori seni pertunjukan di New York City, Amerika Serikat. Sekolah impian Putri Ariani, peraih Golden Buzzer di America’s Got Talent (AGT) 2023 ini telah melahirkan banyak musisi dunia. Sekolah seni pertunjukan paling bergengsi yang menghasilkan sarjana musik, tari, dan drama. Dia ingin memperdalam teori bermusik di sekolah terkemuka itu.

“Inspirasi Putri untuk negara ini luar biasa. Oleh karena itu, kami ingin merealisasikan mimpi Putri untuk menempuh pendidikan kuliah di kampus impian yang seleksinya sangat ketat. Jadi, kami akan mendukung penuh mimpi Putri melalui BIM,” kata Nadiem yang disambut tangis haru Putri pada 12 Juni 2023.

Putri pun berterima kasih kepada Nadiem sudah mendukung impiannya untuk dapat kuliah tahun depan melalui pemberian beasiswa. Ia mengaku sangat senang karena impiannya dari kecil sebentar lagi akan tercapai.

Beasiswa

Berdasarkan umg.ac.id, beasiswa adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada seseorang agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Penghargaan tersebut berupa sebuah akses tertentu pada suatu instansi pendidikan.

Selain itu, penghargaan tersebut juga dapat berupa bantuan keuangan untuk menunjang biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan oleh seseorang selama menempuh masa pendidikan di tempat belajar tersebut.

Beasiswa juga dapat diartikan sebagai bantuan untuk membantu orang, terutama bagi seseorang yang masih sekolah atau kuliah agar dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan sampai tuntas. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan, ataupun yayasan.

Beasiswa yang diberikan kepada seseorang dapat dikategorikan dalam pemberian cuma-cuma atau pemberian dengan ikatan kerja (biasa dikenal ikatan dinas) usai selesainya masa pendidikan. Adapun, cepat lambatnya masa ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut, sebagaimana tertulis dalam uinbanten.ac.id.

Beasiswa seperti yang diberikan kepada Putri Ariani memiliki beberapa tujuan. Mengutip umm.ac.id, berikut adalah tujuan pemberian beasiswa, yaitu:

Membantu seseorang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah mengenai subsidi untuk melanjutkan sekolah atau pendidikan Melahirkan kesetaraan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mendapatkan pendidikan Memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat menciptakan generasi baru yang lebih pintar dan cerdas sehingga berdampak pada pembangunan nasional Meningkatkan kesejahteraan, baik bagi diri sendiri maupun bangsa Indonesia.

