New York Purba Pernah Dihantam Tsunami

: Tsunami ternyata pernah menghantam kawasan yang sekarang menjadi Kota New York 2.300 tahun lalu. Tsunami membuat sedimen dan kerang-kerangan tertimbun bermeter-meter di sepanjang Long Island dan New Jersey, selain pecahan kayu yang nyasar sampai ke hulu Sungai Hudson.Skenario itu masih diuji lebih jauh untuk dilakukan verifikasi penanggalan radiokarbon, termasuk memastikan apakah itu semua disebabkan oleh tsunami. Tapi, yang jelas, deposit sedimen yang telah diambil dari 20 titik lokasi di New York dan New Jersey itu mengindikasikan bahwa kekuatan semacam amuk gelombang laut telah menyapu kawasan pantai di Timur Laut pada 300 Sebelum Masehi.Memang tidak sebesar tsunami Aceh pada 2004, tapi untuk saat ini skala gelombang laut tersebut sudah cukup membanjiri Wall Street dan Long Island Expressway. "Kami bisa saja salah dan bencana berasal dari badai," kata Steven Goodbred, geolog di Vanderbilt University, Tennessee, Amerika Serikat. "Tapi, kalau memang badai, ia harus sangat dahsyat karena butuh gelombang yang sangat kuat dan cepat untuk bisa memindahkan semua material ini."Tapi, kalaupun benar karena tsunami dan Neal Driscoll, geolog dari Scripps Institution of Oceanography, menyatakan tsunami dari Atlantik bukan berarti tidak mungkin, penyebabnya juga masih belum jelas. Longsor dasar laut menjadi teori yang paling mungkin, tapi kelompok riset lain mengungkapkan pemicu lain berupa asteroid jatuh.WURAGIL | BBC