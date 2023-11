Siap-siap, Obrolan WhatsApp yang Dicadangkan ke Google Drive Akan Memakan Ruang Penyimpanan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada tahun 2018, WhatsApp dan Google mengumumkan bahwa Anda dapat menyimpan riwayat obrolan WhatsApp Anda ke Drive tanpa mengurangi kuota penyimpanan Anda. Namun, mulai bulan Desember 2023, mencadangkan aplikasi perpesanan ke Drive akan mengurangi ruang penyimpanan cloud akun Google Anda jika Anda adalah pengguna WhatsApp Beta, sebagaimana dilaporkan Engadget, 15 November 2023.

Jika Anda tidak menggunakan versi beta aplikasi itu, Anda tidak akan merasakan perubahan kebijakan hingga tahun depan ketika perubahan tersebut secara bertahap berlaku di semua perangkat Android.

Baca Juga: Cara Melindungi IP Address saat Melakukan Panggilan di Whatsapp

“Sebagai informasi penting, pencadangan WhatsApp di Android akan segera mulai diperhitungkan dalam batas penyimpanan cloud Akun Google Anda, mirip dengan cara penanganan pencadangan WhatsApp di platform seluler lainnya. Perubahan ini pertama-tama akan mulai diluncurkan ke pengguna WhatsApp Beta mulai Desember 2023, kemudian secara bertahap ke seluruh pengguna WhatsApp di Android mulai awal tahun depan,” ujar Google di lamannya.

Akun Google pribadi dilengkapi dengan penyimpanan cloud gratis sebesar 15 GB yang digunakan bersama di Gmail, Drive, dan Foto. Dalam pengumumannya, Google mencatat bahwa jumlah tersebut "tiga kali lebih banyak dibandingkan kebanyakan platform seluler".

iCloud Apple, misalnya, hanya dilengkapi dengan ruang kosong sebesar 5GB. Namun, sangat mungkin untuk mencapai atau melampaui 15GB, tergantung pada berapa banyak gambar dan file yang telah Anda cadangankan dan unggah.

Baca Juga: Microsoft dan Google Akan Tunduk pada Aturan DMA sebagai Penjaga Gerbang

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Google telah menautkan ke alat manajemen penyimpanannya di postingannya untuk mempermudah menghapus file atau foto besar yang tidak lagi Anda perlukan. Anda juga dapat menghapus item dari dalam WhatsApp, sehingga item tersebut tidak lagi disertakan dalam cadangan Anda berikutnya.

Tentu saja, Anda juga memiliki opsi untuk membeli penyimpanan tambahan dengan Google One, yang akan membuat Anda mengeluarkan biaya setidaknya $2 per bulan untuk 100 GB. Perusahaan berjanji untuk segera memberikan "promosi Google One terbatas satu kali" kepada pengguna yang memenuhi syarat, jadi sebaiknya tunggu dulu sebelum berlangganan.

Perhatikan bahwa perubahan ini hanya akan mempengaruhi Anda jika Anda mencadangkan riwayat obrolan menggunakan akun pribadi Anda. Jika Anda memiliki akun Workspace melalui pekerjaan Anda atau organisasi lain, Anda tidak perlu khawatir WhatsApp akan menghabiskan sebagian besar ruang penyimpanan cloud Anda.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.