Komet Halley Memulai Perjalanan 38 Tahun Kembali Menuju Bumi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mulai Jumat, 8 Desember 2023 Komet Halley melakukan perjalanannya menuju Bumi, sebagaimana dilaporkan Space. Komet paling terkenal ini bergerak mengelilingi Matahari dalam orbit elips datar yang membawanya mendekati Matahari dan kemudian membawanya jauh melampaui batas terluar tata surya.

Sejak 9 Februari 1986, ketika ia tiba di perihelion – titik terdekat komet dengan Matahari – ia kemudian memulai perjalanan panjangnya kembali ke luar angkasa. Dan sejak saat itu hingga saat ini, komet tersebut terus bergerak menjauhi Matahari.

Tapi pada Jumat jam 8 malam Eastern Time atau Sabtu, 9 Desember 2023, pukul 8 pagi WIB hal itu akan berakhir. Karena pada saat itu, Komet Halley akan tiba di aphelion; ujung terjauh orbitnya — lokasi di luar angkasa yang menempatkan komet pada titik terjauh dari Matahari: jaraknya 3,27 miliar mil (5,26 miliar km).

Komet tersebut kemudian akan berada 472,2 juta mil (759,8 juta km) di luar orbit Neptunus, planet terjauh yang diketahui. Terakhir kali Halley berada pada titik orbit itu adalah pada bulan April 1948.

Ketika Halley tiba di aphelion, kecepatan orbitnya akan melambat menjadi hanya 0,565 mil (0,909 km) per detik; sekitar 2.034 mil (3.272 km) per jam. Bandingkan dengan saat komet tersebut melaju mengelilingi Matahari pada titik perihelion pada tanggal 9 Februari 1986 dengan kecepatan 33,77 mil (54,52 km) per detik; sekitar 121.572 mil (195.609 km) per jam.

Jadi, setelah 8 Desember, komet tersebut akan kembali – untuk pertama kalinya dalam hampir 38 tahun – mendekati Matahari. Sesuai dengan hukum gerak kedua Kepler, benda langit bergerak paling cepat saat berada di perihelion dan paling lambat saat berada di aphelion. Jadi, ketika Halley melewati aphelion, kecepatan orbitnya akan mulai – awalnya sangat lambat – meningkat, dan kemudian bergerak menuju Matahari.

Perjalanan Komet Halley melalui tata surya (Space)

Menantikan tahun 2061

Dalam perjalanannya menuju Matahari, selama akhir musim semi dan awal musim panas, ia akan terlihat di langit pagi dan disukai pemirsa di Belahan Bumi Utara.

Menariknya, tahun 2061 adalah bayangan cermin dari kemunculan terakhir komet tersebut pada musim dingin/awal musim semi tahun 1986. Saat itu, komet tersebut tidak terlihat dan berada di sisi berlawanan dari Matahari pada pertengahan musim dingin; namun pada pertengahan musim panas tahun 2061, komet tersebut akan berada di sisi Matahari yang sama dengan kita, dalam pandangan penuh, dan tampak setidaknya 10 kali lebih terang! Kemudian ia akan turun dengan cepat, dan saat memasuki langit malam, secara bertahap akan mengarah ke lokasi yang lebih selatan.

Namun bagi pemirsa yang berada di garis lintang pertengahan utara, komet tersebut masih akan berevolusi menjadi pemandangan yang menarik perhatian, meskipun berada rendah di langit barat-barat laut pada malam awal Agustus.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kontes dua bulan

Pertunjukan utama dimulai di langit pagi pertengahan bulan Juni. Pada tanggal 18 Juni, Komet Halley akan ditempatkan di konstelasi Taurus, 1,2 derajat barat laut Pleiades. Ia akan agak redup pada magnitudo sekitar +5,6 dan kecil kemungkinannya bahwa pengamat di lokasi yang baik akan melihat ekor ion kebiruannya lebih panjang dari 1 derajat; artefak yang jaraknya dari Bumi 167 juta mil (269 juta km).

Namun komet tersebut akan mendekati Matahari dan Bumi dengan kecepatan yang semakin meningkat, sehingga setiap pagi komet tersebut akan tampak naik lebih tinggi ke langit yang lebih gelap, dan menjadi semakin terang.

Pada tanggal 1 Juli, kecerahannya telah mencapai magnitudo +4,3 dengan ekor yang pendek, mungkin panjangnya beberapa derajat. Pada tanggal 10 Juli, jaraknya 93 juta mil (150 juta km) dari Bumi, dan kecerahannya akan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi +3,5 magnitudo. Seminggu kemudian, yang sekarang berada pada magnitudo 2,5, ekornya akan tampak lebih terlihat, mencapai panjang sekitar 5 derajat; Halley akan melintasi pentagon konstelasi Auriga.

Pada tanggal 23 Juli, kepala komet tersebut mungkin seterang magnitudo pertama, rendah di langit fajar timur laut, dengan ekor pendek yang mengarah hampir lurus ke atas dari cakrawala. Saat itu, Halley akan berangsur-angsur bertransisi dari langit pagi ke langit malam dan karena ia tampak bergerak sekitar 21 derajat utara Matahari pada titik perihelion, dari tanggal 25 Juli hingga 28 Juli, ia akan dapat melihatnya di langit senja akhir sebagai objek berkekuatan nol pagi dan sore hari.

Pertunjukan malam...

Saat bulan Agustus dimulai, komet tersebut secara eksklusif menjadi objek malam hari. Awalnya, visibilitasnya akan terhambat oleh kehadiran bulan penuh pada tanggal 1 Agustus, namun pada malam tanggal 4 Agustus, komet tersebut akhirnya akan bersinar tanpa terbebani dengan segala kemegahannya di langit yang gelap, rendah di barat saat kegelapan mulai turun.

Memang benar, tanggal 4 hingga 8 Agustus mungkin merupakan puncak penampakan tahun 2061: Kepala komet yang bersinar seterang magnitudo pertama, kini disertai dengan ekor lurus dan sempit yang memanjang ke luar sekitar 10 atau 15 derajat.

Di malam hari berikutnya, saat Halley menjauh dari Matahari dan Bumi, kilaunya akan berkurang. Selain itu, saat ia bergerak ke arah tenggara melalui bintang-bintang Virgo, ia akan turun lebih rendah ke cakrawala: Magnitudo +1,8 pada 10 Desember, kemudian bonus menanti para pengamat langit pada malam 18 Desember, ketika ia membentuk segitiga sama kaki dengan bulan sabit dan Venus yang berumur hampir empat hari; sekarang telah meredup hingga magnitudo +2,8. Halley kemudian melintas satu derajat dari Venus pada tanggal 24 Desember, setelah memudar menjadi magnitudo 3,3.

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.