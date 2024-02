Top 3 Tekno: Kesalahan Tak Wajar Sirekap, KIP Kuliah, dan Bocoran iPhone SE 4

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Terkini, Minggu pagi 18 Februari 2024, dipuncaki oleh artikel tentang Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik KPU untuk Pemilu 2024. Dosen di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) menilai permasalahan yang mencuat dari penggunaan Sirekap saat ini tak wajar.

Berita terpopuler kedua datang dari informasi syarat dan cara daftar mendapatkan bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka bagi calon mahasiswa baru. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara resmi membuka pendaftarannya pada Senin, 12 Februari 2024.

Lalu, bocoran jadwal rilis ponsel iPhone SE 4 menjadi berita terppuler yang ketiga. Disebutkan, Apple tak akan merilis ponsel ekonomisnya yang terbaru itu pada tahun ini. Begitu juga teknologi layar kristal cair (LCD) yang akan ditinggalkan.

Berikut Top 3 Tekno Berita Terkini, Minggu pagi 18 Februari 2024, selengkapnya,

Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap mendapat sorotan pasca-hari pemilihan di Pemilu 2024. Permasalahan dengan Sirekap mengemuka di antara hasil hitung cepat Pemilihan Presiden atau Pilpres yang memenangkan pasangan calon Prabowo-Gibran dengan keunggulan suara cukup telak dari dua paslon lainnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja berbisik di tengah konferensi pers merespons pertanyaan hasil penghitungan suara sementara KPU melalui Sirekap, di Media Center KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengakui ada perbedaan hasil antara penghitungan suara sementara dari Formulir C dengan yang ditampilkan Sirekap. Itu sudah terbukti setidaknya di 2.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Temuan itu dinilai tak wajar oleh dosen di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB), Kelompok Keahlian Sistem Kendali dan Sistem Komputer, Agung Harsoyo. “Mestinya ada filtering untuk mengecek apakah suara satu TPS lebih dari nilai tertentu,” kata dia menunjuk salah satu bentuk permasalahan yang ditemukan pada Sirekap, Jumat, 16 Februari 2024.

Biaya kuliah yang semakin mahal selalu menjadi isu hangat di masyarakat. Bagi masyarakat menengah ke bawah, isu tersebut kerap menjadi sandungan untuk mengejar impian. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah meluncurkan program KIP Kuliah 2024. Tujuannya untuk memberikan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Bagaimana di tahun 2024 ini?

Kartu Indonesia Pintar. kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara resmi membuka pendaftaran program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka pada Senin, 12 Februari 2024. Pembukaan pendaftaran ini dibuka seiring dengan akan segera digelarnya Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2024. Bagi para calon mahasiswa yang berencana mendaftar program ini, dapat segera mempersiapkan diri. Diketahui pendaftaran KIP Kuliah 2024 akan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Oktober 2024.

Dari tahun ke tahun, jumlah penerima KIP Kuliah selalu mengalami peningkatan. Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pusat Kayanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), Abdul Kahar pada tahun ini diperkirakan akan ada 200 ribu penerima manfaat KIP Kuliah. Dana yang digelontorkan untuk program KIP Kuliah mencapai triliunan rupiah. Dana ini akan digunakan untuk bantuan biaya pendidikan dan tanggungan hidup mahasiswa penerima.

Media industri elektronika Korea Selatan, TheElec, melaporkan bahwa Apple tak akan merilis telepon seluler (ponsel) model termurahnya, iPhone SE 4, tahun ini melainkan pada 2025. Apple iPhone SE generasi ke-4 itu tidak lagi menggunakan layar kristal cair (LCD) seperti pendahulunya tetapi beralih ke layar diode pemancar cahaya organik alias OLED.

Lazimnya, Apple meluncurkan ponsel iPhone model SE pada tahun genap, seperti iPhone SE 3 tahun 2022 dan iPhone SE 2 pada 2020. Menurut TheElec, Apple tampaknya akan melewatkan satu tahun dari jadwal rilis iPhone SE 4. Tidak disebutkan alasan penundaan tersebut. Namun, menurut laporan itu, beralihnya iPhone SE ke layar OLED merupakan sebuah lompatan.

iPhone SE 2022 atau iPhone SE 3. (Apple)

Sumber TheElec menyebut, tiga perusahaan pemasok layar untuk iPhone, yakni Samsung Display, BOE (Best On Earth) Technology Group Co. Ltd., dan Tianma Microelectronics Co. Ltd., telah mengajukan penawaran harga kepada Apple untuk layar OLED buatannya. Samsung menawarkan harga US$ 30 per unit. Adapun BOE US$ 35/unit, dan Tianma US$ 40/unit. Apple ingin harga itu menjadi US$ 20/unit, sehingga negosiasi di antara mereka masih berjalan.