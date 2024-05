Seri POCO F6 Resmi Meluncur di Pasar Global, Ini Spesifikasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - POCO resmi meluncurkan seri ponsel F6 di pasar global. Seri in meliputi POCO F6 dan POCO F6 Pro. F6 dan F6 Pro adalah varian baru dari Redmi Turbo 3 dan Redmi K70 Pro yang tersedia di China. Hal ini karena ponsel POCO sejatinya adalah versi rebranding dari perangkat Redmi.

Spesifikasi dan Fitur Seri POCO F6

Dikutip dari Gizmochina, POCO F6 dan F6 Pro menampilkan layar OLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan terintegrasi dengan pemindai sidik jari. F6 memiliki resolusi 1,5K dan kecerahan puncak 2.400 nits sedangkan F6 Pro memiliki resolusi 2K dengan kecerahan puncak 4.000 nits. Layarnya dilindungi oleh lapisan Gorilla Glass Victus. Kedua ponsel memiliki bingkai datar. Model standar memiliki dua cincin kamera yang menonjol sedangkan model pro memiliki desain housing persegi panjang.

Baca Juga: Bocoran Lengkap Ponsel Sony Xperia 1 VI Muncul dan POCO F6 Pro Pakai Snapdragon 8 Gen 2

POCO F6 memiliki pengaturan kamera belakang ganda dari sensor utama berkemampuan Sony LYT-600 OIS 50MP dengan lensa ultra wide 8MP. Sementara itu, F6 Pro memiliki tiga kamera belakang yang terdiri dari lensa utama OIS 50MP, unit makro 2MP, dan sensor ultra wide 12MP. Di bagian depan, Keduanya memiliki kamera selfie 20MP dan 16MP.

POCO F6 ditenagai chipset Snapdragon 8s Gen 3 sementara F6 Pro disokong Snapdragon 8 Gen 2. Versi standar tersedia dalam konfigurasi maksimal 12GB RAM dan penyimpanan 512GB sedangkan model Pro hingga 16GB RAM dan penyimpanan 1TB. Selain itu, duo ini telah dilengkapi sistem pembuangan panas di bagian mesinnya sehingga performanya bisa lebih terjaga.

Untuk urusan daya, F6 fan F6 Pro sama-sama mengandalkan unit baterai 5.000mAh. Model standar mendukung pengisian daya 90W sedangkan model pro 120W. Seri POCO F6 hadir dengan Android 14 berbasis antarmuka HyperOS.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Di India, POCO F6 dijual mulai dari 29.999 Rupee untuk varian 8/256GB sedangkan 12/256 dibanderol 31.999 Rupee. Ada juga opsi 12/512GB dengan harga 33.999 Rupee. Ini akan tersedia untuk pembelian mulai 29 Mei dari Flipkart di negara tersebut. Ponsel ini ditawarkan dalam warna Titanium Glow, Classic Black, dan Everland Green.

Di pasar global, POCO F6 dihargai 379 dan 429 Dolar AS untuk konfigurasi yang sama. Varian F6 Pro 12/256GB dan 12/512GB masing-masing dihargai 499 dan 549 Dolar AS. Varian tertinggi 16/1TB dibanderol dengan harga US$ 629 .

Pilihan editor: Seri POCO F6 Kembali Kantongi Sertifikasi Peluncurannya Semakin Dekat