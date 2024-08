5 Game Simulasi, The Sims 4 hingga Two Point Hospital

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam dunia game, genre simulasi memungkinkan pemain untuk menjalani kehidupan virtual, mengelola kota, atau bahkan merancang taman hiburan. Dikutip dari berbagai sumber, berikut lima game simulasi.

1. The Sims 4

The Sims 4, yang dirilis oleh Electronic Arts, salah satu permainan simulasi kehidupan yang paling populer. Dalam game ini, pemain bisa membuat karakter virtual yang disebut Sims dan mengatur kehidupan mereka sehari-hari. Pemain bisa membangun rumah, mengembangkan hubungan sosial, mencapai karier, dan mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan. Game ini terus mendapat pembaruan yang menambah konten baru, seperti hewan peliharaan, cuaca, dan berbagai profesi.

The Sims 4 juga dikenal dengan komunitas modding yang aktif, pemain bisa membuat dan mengunduh konten tambahan untuk memperkaya pengalaman bermain mereka. Dari furnitur hingga pakaian, modding memungkinkan kreativitas pemain berkembang tanpa batas.

2. Stardew Valley

Baca juga: Mengenal 5 Game Bertema Open World

Stardew Valley, yang dikembangkan oleh ConcernedApe, game simulasi pertanian yang telah memikat hati banyak pemain. Dalam game ini, pemain mewarisi lahan pertanian yang terbengkalai dari kakek mereka dan bekerja untuk mengembangkannya kembali. Stardew Valley juga mendukung mode multiplayer, pemain bisa bekerja sama dengan teman-teman mereka untuk mengelola pertanian.

3. Cities: Skylines

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Cities: Skylines, yang dikembangkan oleh Colossal Order dan diterbitkan oleh Paradox Interactive, adalah game simulasi pembangunan kota yang memberikan pemain kontrol penuh atas pengembangan. Dalam game ini, pemain bertindak sebagai wali kota yang harus mengelola transportasi, ekonomi, dan layanan publik. Cities: Skylines juga memiliki komunitas modding yang aktif, dengan ribuan mod yang tersedia untuk diunduh.

4. Planet Coaster

Planet Coaster, yang dikembangkan oleh Frontier Developments, adalah game simulasi taman hiburan yang memungkinkan pemain merancang dan mengelola taman hiburan mereka. Dalam game ini, pemain bisa membangun berbagai atraksi, seperti roller coaster, wahana air, dan pertunjukan. Mengelola keuangan taman hiburan, menjaga pengunjung, dan menghadapi tantangan seperti kerusakan wahana dan cuaca buruk.

5. Two Point Hospital

Two Point Hospital, yang dikembangkan oleh Two Point Studios dan diterbitkan oleh Sega, adalah game simulasi rumah sakit yang menggabungkan humor dengan manajemen yang mendalam. Dalam game ini, pemain bertanggung jawab untuk membangun dan mengelola rumah sakit, merawat pasien, dan menangani berbagai penyakit aneh. Two Point Hospital juga menawarkan berbagai skenario yang harus diselesaikan, masing-masing dengan tantangan dan tujuan unik.

Pilihan Editor: Mengenal 5 Game Bertema Open World