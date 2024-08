Mode Baru ChatGPT Plus, Mampu Respons Emosi Pengguna Layaknya Teman Mengobrol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan kecerdasan buatan (AI) OpenAI bakal meluncurkan mode Advanced Voice untuk pengguna ChatGPT Plus. Keunggulan mode ini ditonjolkan lewat kemampuan suara AI yang bisa menyesuaikan nada sesuai emosi pengguna ChatGPT Plus.

"Mode Advanced Voice menawarkan percakapan yang lebih alami dan real-time," kata OpenAI dikutip dari unggahan resminya di media sosial X, Kamis, 1 Agustus 2024. Menurut entitas yang berkantor pusat di San Francisco itu, ChatGPT mode Advanced Voice bakal memposisikan AI sebagai teman manusia dan mampu merespons layaknya lawan bicara.

OpenAI menyebut mode Advances Voice hanya diluncurkan kepada sebagian kecil pengguna ChatGPT Plus untuk tahap awal. Jika dirasa memungkinkan, laboratorium penelitian AI itu bakal memperluas jangkauan mode ini dan merilisnya untuk skala global namun berbayar di ChatGPT Plus.

Menurut bocoran dari analis teknologi global, GSMArena, disebutkan mode Advanced Voice mempunyai empat suara prasetel yang dikembangkan oleh OpenAI bersama para pengisi suara yang dikontraknya. Banyaknya jenis suara yang digunakan itu dinilai akan membuat pengguna lebih nyaman dan menyenangkan saat menggunakan chatbot AI ini.

Ihwal kenyamanan dari mode itu, dikatakan dalam ranah kemampuan membaca emosi suara pengguna. Jika biasanya layanan obrolan suara hanya berfungsi sebagai mesin serba tahu, tapi di mode ini fungsi itu ditambah menjadi kemampuan untuk merasakan emosi pengguna. Emosi ini akan dideteksi dari nada suara, berupa tinggi-rendah dan gaya bicaranya.

ChatGPT Plus jauh lebih cerdas dengan aksesnya ke model bahasa besar GPT-4. Tingkatan ini juga menawarkan pengunggahan berkas, penelusuran web dan visual, serta pembuatan gambar DALL-E. Layanan ini dikenakan biaya US$ 20 per bulan atau Rp 325 ribu, belum termasuk pajak pembelian.

