Seri iPhone yang akan Dihentikan Produksinya setelah iPhone 16 Diluncurkan

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini Apple menggelar acara di Apple Park, Cupertino, California. Perusahaan teknologi raksasa ini memperkenalkan produk seri iPhone 16. Selain pengumuman produk baru, acara tersebut juga menghadirkan kabar mengejutkan bagi para pengguna setia iPhone.

Beberapa model lama akan dihentikan produksinya. Apple, dikenal karena tradisinya yang gemar memperbarui dan merampingkan jajaran produk, akan menghentikan setidaknya enam model iPhone serta beberapa produk lainnya.

Dilansir dari Macrumors, berikut empat seri iPhone yang akan dihentikan produksinya:

1. iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max

Setelah peluncuran iPhone 16, Apple kemungkinan besar akan menghentikan produksi iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Kedua model ini sebelumnya dikenal sebagai satu-satunya perangkat yang dapat mendukung fitur kecerdasan buatan (AI) canggih dari Apple.

Namun, dengan hadirnya iPhone 16 yang membawa peningkatan teknologi dan fitur AI terbaru, Apple ingin mendorong para pengguna untuk beralih ke produk terbaru mereka. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Apple untuk terus berinovasi dan memperkenalkan fitur-fitur unggulan pada perangkat terbaru.

2. iPhone 14 Plus

Seperti yang telah dilakukan Apple di masa lalu, model iPhone 14 Plus juga diperkirakan akan dihentikan setelah peluncuran iPhone 16. Pada tahun sebelumnya, Apple menghentikan produksi iPhone 13 Mini saat iPhone 14 diluncurkan. iPhone 14 Plus diprediksi akan bernasib serupa, dengan kabar bahwa Apple tengah mempersiapkan model "Air" pada seri iPhone 17 yang kemungkinan akan menggantikan varian Plus.

3. iPhone 13

iPhone 13, yang diluncurkan pada 2021, juga diperkirakan akan dihentikan produksinya. Sebagai model tertua yang masih tersedia di pasaran, penghentian iPhone 13 sudah diprediksi sejak lama. Apple secara rutin melakukan pembaruan pada lini produknya untuk menjaga relevansi dan meningkatkan teknologi yang tersedia bagi pengguna.

4. iPhone 13 Mini

Meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam laporan awal, iPhone 13 Mini kemungkinan besar juga akan dihentikan produksinya. Apple selama beberapa tahun terakhir lebih berfokus pada perangkat dengan ukuran layar yang lebih besar, sehingga model Mini yang lebih kecil tampaknya akan dihapus dari jajaran produk mereka.

MACRUMORS

