Kilas Balik Penetapan Hari Kucing Sedunia

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat hari ini, 8 Agustus setiap tahun masyarakat di seluruh dunia merayakan Hari Kucing Sedunia. Hari yang dikhususkan untuk menghormati hewan peliharaan berbulu tersebut. Lantas bagaimana kilas balik penetapan hari ini sebagai hari kucing sedunia?

Sejarah

Dilansir dari Days of The Year, hari kucing internasional pertama kali diperingati pada tahun 2002 oleh International Fund for Animal Welfare atau IFAW bersama dengan berbagai kelompok hak asasi hewan lainnya. Tujuan utama dari perayaan ini adalah untuk menghargai dan menghormati salah satu hewan peliharaan paling populer di planet ini.

Menurut Britannica, kucing atau Felis catus adalah anggota keluarga Felidae yang telah dijinakkan. Kucing domestik memiliki ciri-ciri cakar yang dapat ditarik, tubuh yang kuat, indera yang tajam, ekor yang panjang dan gigi khusus yang disesuaikan untuk berburu mangsa.

Mamalia berbulu ini manusia sejak zaman kuno. Awalnya, kucing berasal dari Kucing Liar Afrika dan berfungsi sebagai penangkap hama serta pemburu. Sejarah mencatat bahwa peradaban Mesir Kuno memiliki hubungan erat dengan kucing, di mana mereka memuja kucing sebagai dewa.

Pada masa Mesir Kuno, kucing dianggap sebagai dewa pelindung. Mafdet, dewa kucing pertama yang dikenal, dipuja sebagai pelindung terhadap ular, kalajengking dan kejahatan selama Dinasti Pertama. Bagi masyarakat Mesir Kuno, kucing bukan hanya hewan peliharaan tetapi juga pelindung.

Setelah runtuhnya Dinasti Mesir, popularitas kucing menyebar ke berbagai belahan dunia. Orang Yunani dan Romawi memanfaatkan kucing untuk mengendalikan hama. Sementara di Timur, kucing awalnya dimiliki oleh orang-orang kaya. Namun, selama Abad Pertengahan di Eropa, kucing sering dikaitkan dengan takhayul dan dicurigai membawa penyakit, terutama selama wabah Black Death tahun 1348. Hal ini menyebabkan banyak kucing dibunuh. Reputasi kucing mulai pulih kembali pada tahun 1600-an.

Di Amerika, kucing menjadi bagian dari kargo di kapal kolonisasi untuk meminimalkan hama dan penyakit. Kucing-kucing ini kemudian beradaptasi dan berkembang biak di daratan baru.

Dilansir dari situs icatcare,org, kini perkiraan ada 600 juta kucing di seluruh dunia. Baik itu yang dipelihara maupun yang liar. tema 'Merayakan Kucing' mengajak para pecinta kucing untuk berkumpul dan berbagi kecintaan mereka terhadap kucing. Ini adalah kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan dan semangat bersama dalam memperjuangkan kesejahteraan kucing.

