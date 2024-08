Cara Membuat Tren AI Berpelukan Seperti Raffi Ahmad Memeluk Ayahnya yang Telah Tiada

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Raffi Ahmad terlihat tengah berpelukan dengan Munawar Ahmad, ayahnya. Padahal, Munawar telah meninggal pada 2006 lampau. Bagaimana video itu bisa terjadi?

Kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan, dimanfaatkan secara positif dalam tren terbaru. Teknologi AI digunakan untuk menghidupkan kembali kenangan lama bersama orang-orang terkasih.

Tren video AI berpelukan yang viral di TikTok menggunakan efek hug, memanfaatkan teknologi ini untuk menciptakan kembali momen-momen indah dengan mereka yang telah tiada. Hal ini sangat menggerakkan hati banyak pengguna media sosial, terutama mereka yang merindukan orang yang telah meninggal.

Penggunaan Artificial Intelligence atau AI dalam tren ini banyak dibagikan di berbagai akun TikTok, salah satunya oleh akun @qiss. Dalam videonya, akun tersebut menyampaikan pesan yang sangat menyentuh, mengungkapkan kebahagiaannya bisa "memeluk" sang ayah meskipun hanya secara virtual.

Video tersebut berhasil menggerakkan hati banyak netizen, dengan banyak yang mengungkapkan keinginan untuk dibuatkan video serupa agar dapat merasakan kembali pelukan dari orang tua mereka yang telah tiada.

Tren ini memperlihatkan bagaimana teknologi AI bisa digunakan dengan cara yang sangat emosional dan pribadi, membantu banyak orang untuk kembali merasakan kehangatan kenangan bersama orang yang mereka cintai, meskipun hanya melalui layar. Lantas, bagaimana cara membuatnya?

Tahapan Pembuatan AI Berpelukan

Pembuatan video AI berpelukan dapat dilakukan menggunakan platform bernama Vidu AI. Platform ini dapat diakses melalui ponsel atau PC menggunakan peramban Google Chrome.

Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat video berpelukan menggunakan AI di platform Vidu:

1. Buka Google Chrome atau peramban lain.

2. Akses situs Vidu AI di alamat https://vidustudio.org/.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Jika menggunakan ponsel, ubah ke mode desktop.

4. Masuk dengan akun Google.

5. Klik opsi Create Video.

6. Unggah foto yang telah disiapkan. Pastikan foto tersebut adalah foto berdua atau dua foto yang digabungkan dalam satu frame.

7. Masukkan perintah dalam bahasa Inggris, seperti 'make two people hug each other'.

8. Klik Create.

9. Unduh video setelah selesai diproses.

10. Anda dapat membagikan video tersebut di media sosial.

Pilihan Editor: Jadi Korban Penyalahgunaan AI, Jenna Ortega Pilih Hapus Akun Twitter