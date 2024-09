Emisi dari Jet Pribadi Kaesang Hingga Taylor Swift dan Ritual Tolak Bencana di Ternate masuk Top 3 Tekno

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Terkini pada Ahad, 1 September 2024, diawali dari ulasan mengenai emisi karbon yang datang dari kemewahan jet pribadi. Pembahasan soal isu polusi udara mencuat di tengah ramainya pemberitaan soal putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dan istrinya, Erina Gudono, yang bepergian dengan pesawat privat tersebut. Hal serupa juga biasa dilakukan selebritas dunia seperti Taylor Swift, dan politikus oposisi di Inggris, Rishi Sunak.

Selanjutnya ada artikel mengenai Kesultanan Ternate yang menggelar ritual Sou Gam, doa permohonan untuk penyembuhan negeri pasca banjir bandang di Kelurahan Rua, Ternate Pulau, Kota Ternate. Bahala yang melanda pada 25 Agustus lalu menyebabkan 18 warga meninggal dan sekitar 250 orang mengungsi.

Berita ketiga mengenai gempa di Yalimo, Papua Pegunungan, pada pukul 15.53 WIB, Sabtu, 31 Agustus 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa lindu berkekuatan magnitudo 5 itu bertitip pusat di darat, dari 58 kilometer di arah timur laut Yalimo.

Berikut ulasan artikel Top 3 Tekno yang lebih lengkap:

1. Dari Taylor Swift sampai Kaesang, Seberapa Buruk Jet Pribadi untuk Lingkungan?

Emisi karbon per penumpang pesawat jet pribadi diketahui berkali-kali lipat penumpang pesawat komersial biasa. Isu polusi ini belakangan dikaitkan dengan perjalanan mewah Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, sama halnya dengan selebriti dunia seperti Taylor Swift.

European Federation for Transport and Environment mencatat bahwa jet-jet pribadi lima sampai 14 kali lipat lebih polutif daripada pesawat komersial umumnya dihitung per penumpang. Pesawat jet pribadi juga disebutkan 50 kali lebih kotor daripada kereta api. Pada 2022, sebagai contoh penggunaan pesawat jet pribadi oleh Taylor Swift menciptakan emisi karbon sebesar 8.000 ton.

2. BMKG Minta Warga Siaga, Kesultanan Ternate Gelar Ritual Sou Gam

Kesultanan Ternate menggelar ritual yaitu ritual penyembuhan negeri sepekan setelah bencana banjir bandang di Kelurahan Rua, Kota Ternate. Fanyira Kadaton atau Pejabat Kesultanan Ternate, Rizal Effendi, mengatakan ritual bernama Sou Gam merupakan tradisi turun-temurun yang sudah ada di Kesultanan Ternate sejak dahulu.

Ritualnya berupa pembacaan tahlil dan doa tolak bala yang dipimpin langsung imam masjid besar Kesultanan Ternate dan berlangsung di Kedaton Kesultanan Ternate. Ada juga doa untuk memohon perlindungan dari ancaman bencana susulan dan ancamanan gempa megathrust di Indonesia.

3. Info Terkini Gempa M5,0 Guncang Yalimo Papua Pegunungan, Akibat Aktivitas Sesar Anjak Mamberamo

BMKG melaporkan gempa tektonik mengguncang wilayah Yalimo, Papua Pegunungan, pada Sabtu sore, 31 Agustus 2024. Gempa berkekuatan magnitudo 5 itu berlokasi di darat, pada jarak 58 kilometer di timur laut Yalimo.

Lindu tersebut tergolong dangka dan dipicu oleh aktivitas Sesar Anjak Mamberamo. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Wamena dengan skala intensitas II MMI, yaitu getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

