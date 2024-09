Cara Cek Nomor HP Indosat via Fitur Dial Up dengan Mudah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa pengguna Indosat terkadang bisa lupa nomor HP sendiri, apalagi jika menggunakan lebih dari satu kartu SIM. Untungnya, ada cara mudah untuk mengetahui nomor HP Indosat yang digunakan, yaitu dengan menggunakan fitur dial up. Bagi yang sering lupa nomor HP, simak cara cek nomor HP Indosat via dial up berikut ini.

Indosat memang menawarkan layanan dial up yang dirancang untuk memberikan berbagai informasi kepada pengguna, salah satunya adalah untuk mengecek nomor HP.

Cara ini sangat praktis karena tidak memerlukan koneksi internet atau aplikasi tambahan. Tak heran, cara cek nomor HP Indosat via dial up menjadi solusi yang cepat dan mudah.

Cara cek nomor HP Indosat via dial berlaku untuk berbagai jenis perangkat, baik itu ponsel Android, iPhone, atau ponsel sederhana. Lantas, bagaimana cara mengecek nomor HP Indosat via dial up?

Cara Cek Nomor HP Indosat via Dial Up 2024

1. Buka Aplikasi Panggilan di Ponsel

Langkah pertama untuk mengetahui nomor Indosat Anda adalah membuka aplikasi panggilan atau dialer yang biasanya digunakan untuk menelepon.

Aplikasi ini dapat ditemukan di hampir semua jenis ponsel, baik Android maupun iPhone. Pastikan Anda berada di jaringan Indosat saat melakukan langkah ini.

2. Masukkan Kode USSD untuk Cek Nomor

Setelah aplikasi panggilan terbuka, masukkan kode *123# pada dialer, lalu pilih nomor 22 (Info). Selanjutnya ketik angka 7.

Selain itu, Anda juga bisa memasukan kode lain yaitu *123*30# pada dialer, lalu tekan tombol panggil. Kode ini akan memberikan informasi mengenai nomor Indosat yang sedang aktif di ponsel Anda.

3. Tunggu Informasi Ditampilkan

Setelah menekan tombol panggil, tunggu beberapa detik hingga sistem menampilkan informasi nomor HP Anda di layar ponsel.

Biasanya, dalam waktu singkat, nomor Indosat Anda akan muncul bersama dengan informasi terkait lainnya, seperti sisa pulsa atau masa aktif kartu.

4. Catat atau Simpan Nomor HP Anda

Setelah nomor HP muncul, pastikan untuk mencatatnya atau menyimpan nomor tersebut di kontak ponsel Anda agar tidak lupa di kemudian hari. Anda juga bisa mengambil tangkapan layar sebagai cadangan informasi.

