Duo Black Shark 4 Resmi Hadir, RAM Hingga 16 GB, Harga Mulai Rp 5,5 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Xiaomi Black Shark resmi merilis dua seri smartphone gaming terbaru, Black Shark 4 dan Black Shark 4 Pro. Keduanya memiliki banyak persamaan, dan perbedaannya hanya pada bagian chipset dan kameranya.

Dikutip GSM Arena, Selasa, 23 Maret 2021, duo Black Shark 4 memiliki layar AMOLED E4 berukuran 6,67 inci besutan Samsung. Layarnya memungkinkan refresh rate hingga 144Hz dan sampling rate sentuh 720Hz.

Black Shark 4 ditunjang dengan chip Snapdragon 870, milik Qualcomm, sedangkan saudara kandung memilih chip andalan Snapdragon 888. Untuk mengatasi panas ekstra, Black Shark 4 Pro juga mendapat sistem pendingin cair dua lapis.

Lapisan pertama berada tepat di bawah layar, mengapit chipset dan bagian dalam lainnya dengan lapisan kedua. Xiaomi mengatakan ini akan meningkatkan pembuangan panas hingga 30 persen dan menurunkan suhu CPU hingga 18 derajat Celcius.

Selain memungkinkan kinerja yang lebih baik, semua pendinginan ini membantu menjaga ponsel tetap dingin saat mengisi daya. Baik Black Shark 4 dan Black Shark 4 Pro hadir dengan pengisian cepat 120 W.

Kapasitas baterai keduanya 4.500 mAh. Dalam demo acara peluncurannya terungkap, Xiaomi berhasil mempercepat pengisian daya dari 0 hingga 100 persen hanya dalam waktu 14 menit 50 detik.

Black Shark 4 Pro memiliki tiga kamera di bagian belakang, dengan lensa utama 64 MP, ultra-wide 8 MP, dengan lensa tambahan 5 MP. Sementara Black Shark 4 biasa memilih lensa utama 48 MP, dan dua lensa lainnya sama. Sedang kamera depan, keduanya dipasang 20 MP di dalam lubang punch.

Perangkat game ini dilengkapi dengan tombol bahu peka tekanan yang mengenali ketukan ringan dan tekanan kuat. Ini memungkinkan pengguna melakukan hal yang berbeda dengan masing-masing perangkat.

Dari segi user interface, ponsel berdesain futuristik itu hadir dengan JOYUI 12.5 berbasis Android 11. Duo Black Shark 4 ini memiliki banyak fitur yang dirancang untuk mengalokasikan sumber daya sebanyak mungkin untuk bermain game dan mencegah pemberitahuan yang mengganggu.

Black Shark 4 dijual dalam tiga pilihan warna Magic Black, Plain Black, dan Plain Silver. Untuk varian memori 6 GB/128 GB harganya US$ 383 (Rp 5,5 juta), varian 8 GB/128 GB dibanderol US$ 415 (Rp 6 juta), varian 12 GB/128 GB dilabeli US$ 460 (Rp 6,8 juta), dan varian 12 GB/256 GB harganya US$ 505 (Rp 7,3 juta).

Sedangkan Black Shark 4 Pro, untuk varian 8 GB/256 GB harganya US$ 615 (Rp 8,9 juta), dan naik menjadi US$ 690 (Rp 10 juta) untuk model yang lebih tinggi 12 GB/256 GB. Namun, ada juga opsi 16 GB/512 GB yang harganya US$ 815 (Rp 11,8 juta). Keduanya sudah bisa dipesan secara daring di situs resmi Black Shark.

GSM ARENA | GIZMOCHINA