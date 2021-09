Canon Hadirkan 2 Lensa Super Telephoto Andalan dengan Mount RF

Canon menghadirkan dua seri lensa super telephoto untuk para pengguna kamera Canon mirrorless full-frame seri EOS R, yaitu lensa RF400mm f/2.8L IS USM dan RF600mm f/4L IS USM. Kredit: Canon

TEMPO.CO, Jakarta - Canon melalui PT Datascrip menghadirkan dua seri lensa super telephoto untuk para pengguna kamera Canon mirrorless full-frame seri EOS R, yaitu lensa RF400mm f/2.8L IS USM dan RF600mm f/4L IS USM.

Kedua lensa yang masuk lini lensa premium L series ini menjadi andalan para fotografer profesional yang mengutamakan kualitas gambar, performa dan daya tahan yang optimal saat memotret.

“Sejak diperkenalkannya kamera EOS R mirrorless full-frame pertama Canon pada tahun 2018, Canon telah mengembangkan dan meluncurkan berbagai lensa dengan mounting RF bagi para pengguna kamera sistem EOS R. Dengan kehadiran dua lensa super telephoto ini semakin menegaskan komitmen kami untuk terus mengembangkan ekosistem lensa RF demi memenuhi kebutuhan para penggemar fotografi di berbagai genre,” ujar Syailendra Kamdani, Head of Marketing Division Canon Business Unit PT Datascrip, Jumat, 10 September 2021.

Lensa Canon RF400mm f/2.8L IS USM dan RF600mm f/4L IS USM mewarisi desain optik dan mekanis pada lensa Canon EF400mm f/2.8L IS III USM dan EF600mm f/4L IS III USM yang menjadikan kedua lensa RF ini memiliki bobot yang lebih ringan, serta peningkatan signifikan pada kualitas optik dibandingkan lensa generasi sebelumnya.

Dengan menggabungkan dua fluorite lens elements dan satu Super UD lens element, RF400mm f/2.8L IS USM dan RF600mm f/4L IS USM mampu mengoreksi aberasi kromatik dan menghasilkan tampilan kontras yang istimewa. Bahkan untuk bidikan close-up, kedua lensa ini dapat menghasilkan gambar yang sangat mengesankan. Berkat karakteristik RF mount yang memiliki diameter dudukan besar membuat jarak fokus minimum bisa lebih dekat yaitu 2,5m untuk RF400mm f/2.8L IS USM dan 4,2m untuk lensa RF600mm f/4L IS USM.

Canon menyertakan teknologi Air Sphere Coating (ASC) pada kedua lensa ini yang dapat secara efektif mengendalikan kemunculan efek ghosting dan flaring, bahkan ketika sumber cahaya yang kuat berada dalam bingkai. Hal ini akan sangat bermanfaat saat situasi pemotretan yang berhadapan dengan arah datangnya cahaya, seperti saat memotret balap motor atau mobil ketika lampu depan kendaraan menyala.

Tantangan fotografi jarak jauh adalah sensitivitas guncangan pada saat pengambilan gambar. Untuk itu, kedua lensa super telephoto terbaru ini karena sudah dilengkapi dengan Image Stabilizer (IS) yang dapat mencapai 5,5 stop, yang juga akan sangat berguna saat melakukan pemotretan di kondisi minim cahaya.

Lensa RF400mm f/2.8L IS USM dan RF600mm f/4L IS USM memiliki tiga mode IS yang dioptimalkan agar sesuai dengan gerakan subjek saat memotret. Mode 1 untuk subjek yang tidak bergerak, mode 2 ideal untuk bidikan panning, serta mode 3 untuk subjek dengan gerakan tidak teratur, seperti saat memotret pertandingan bola basket di mana pergerakan pemain tidak dapat diprediksi.

Merekam video dengan lensa tele dapat menjadi tantangan ketika subjek berpindah di lingkungan dengan pencahayaan yang berbeda. Lensa Canon RF400mm f/2.8L IS USM dan RF600mm f/4L IS USM didesain juga untuk kebutuhan perekaman video dengan memberikan kontrol pencahayaan yang lebih baik. Penyesuaian 1/8 stop pada mode Movie Shooting memungkinkan kecerahan diubah lebih mulus, dibanding dengan penyesuaian 1/3 stop yang diterapkan pada lensa EF.

Untuk keandalan dan daya tahan, kedua lensa ini didesain khusus dengan weather sealing untuk mencegah debu dan tetesan air masuk. Selain itu, RF400mm f/2.8L IS USM dan RF600mm f/4L IS USM dilapisi dengan pelindung warna putih yang ikonis, khas lensa telephoto profesional Canon. Lapisan ini merupakan pelindung anti panas, tahan gores dan menjaga kualitas foto di berbagai kondisi dan cuaca.

Bagi pengguna yang membutuhkan jangkauan ekstra, kedua lensa super telephoto ini sudah kompatibel dengan extender RF yang ada, yaitu RF 1.4x dan RF 2x. Misal, jika RF600mm f/4L IS USM dipasangkan dengan extender RF 2x, pengguna dapat meraih focal length hingga 1200mm. PT Datascrip memasarkan lensa super telephoto Canon RF400mm f/2.8L IS USM dengan harga Rp 224 juta dan Canon RF600mm f/4L IS USM seharga Rp 244 juta.

Baca:

Kamera Mirrorless Canon EOS M50 Mark II Dirilis, Harga Body Rp 10,5 Juta