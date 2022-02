Sony Beli Pengembang Destiny Seharga Rp 51,7 Triliun, Panik?

TEMPO.CO, Jakarta - Bungie, pengembang di balik waralaba Halo dan Destiny, pada hari Senin, 31 Januari 2022, menandatangani kesepakatan untuk dijual ke Sony dalam kesepakatan senilai US$ 3,6 miliar (Rp 51,7 triliun).

Pembelian ini jauh lebih kecil dari US$ 12,7 miliar (Rp 182 triliun) yang dibayar pembuat Grand Theft Auto Take-Two Interactive kepada pengembang FarmVille, Zynga, atau US$ 68,7 miliar (Rp 985 triliun) yang dikeluarkan Microsoft untuk membeli pencipta World of Warcraft, Activision Blizzard, tetapi pembuat PlayStation itu memperoleh salah satu pembuat game paling terkenal sepanjang masa.

Namun, sebagaimana dilaporkan CNET, beberapa analis bertanya-tanya apakah itu benar-benar bermanfaat atau lebih dari kegilaan yang diilhami Fear of Missing Out (FOMO)-takut tertinggal akan segala hal.

Akuisisi Sony atas Bungie menimbulkan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya diperoleh dari pengembang game itu. Bagaimana pun, Rp 51,7 triliun adalah harga yang mahal untuk sebuah studio yang aset utamanya adalah satu game.

Langkah ini menggarisbawahi langkah yang lebih luas oleh pemain video game yang lebih besar untuk meraup pengembang kecil saat gelombang konsolidasi menghantam industri. Langkah ini bisa lebih tentang memastikan gamer PlayStation memiliki akses ke judul populer itu jika Microsoft memutuskan untuk mencabut Call of Duty Activision dari konsol gamenya di masa mendatang.

Ini juga merupakan sinyal lain bahwa waralaba seperti Destiny sepadan dengan bobotnya dalam emas - bahkan jika tidak ada artinya dibanding kesepakatan Activision.

"Jumlah yang dibayarkan untuk Bungie sebesar US$ 3,6 miliar adalah bagian kecil dari jumlah yang direncanakan Microsoft untuk diinvestasikan dalam Activision Blizzard," kata Piers Harding-Rolls, direktur riset untuk Analisis Ampere.

"Meskipun ini adalah salah satu akuisisi terbesar Sony, jumlah yang dibayarkan oleh Microsoft menunjukkan persaingan berat yang dihadapi di sektor ini dan valuasi kuat yang kami lihat di seluruh industri game."

Bungie adalah salah satu pengembang game terkemuka di industri ini. Studio ini dimulai pada tahun 1990 mengembangkan game untuk komputer Apple Mac, termasuk seri sci-fi shooting Marathon. Bungie sukses besar pada tahun 2001 setelah diakuisisi oleh Microsoft dan merilis proyek berikutnya, penembak sci-fi kecil bernama Halo.

Halo ternyata menjadi blockbuster besar dan aplikasi pembunuh untuk Xbox asli. Pahlawannya, Master Chief, telah menjadi wajah konsol Microsoft selama lebih dari dua dekade.

Tapi Bungie tidak ingin terikat oleh waralaba emas Microsoft. Pada tahun 2007, itu kembali independen, dan tiga tahun kemudian menandatangani perjanjian penerbitan 10 tahun dengan Activision Blizzard, yang mengarah pada rilis drama ruang angkasa besar berikutnya, Destiny, pada tahun 2014.

Destiny 2, sekuel yang dirilis pada tahun 2017, adalah aset terbesar Bungie saat ini yang membuat pendapatan perusahaan diperkirakan US$ 200 juta (Rp 2,8 triliun). Waralaba Destiny adalah salah satu seri paling populer dalam game saat ini, sejak 2014 menarik lebih dari 167 juta pemain yang telah bermain lebih dari 8,6 miliar jam, kata Bungie pada tahun 2020. Sebuah game non-Destiny sedang dikerjakan di Bungie dengan rilis yang direncanakan untuk sekitar tahun 2025.

Sony mengatakan bahwa pihaknya berencana untuk membuat Bungie tetap beroperasi sebagai anak perusahaan independen dan tidak berencana untuk mengunci permainan Bungie ke PlayStation. Itu membuat beberapa orang bertanya-tanya, termasuk analis Wedbush Michael Pachter. Dengan Bungie memiliki lebih dari 900 karyawan dan beberapa game di bawahnya, katanya, label harga untuk Bungie agak mahal.

"Sulit untuk mengatakan bahwa itu bernilai US$ 3,6 miliar, karena menghasilkan US$ 4 juta per pengembang," katanya, mencatat bahwa akuisisi profil tinggi lainnya selama beberapa tahun terakhir biasanya mencakup lusinan game hit, seperti pembelian Microsoft atas Activision Blizzard dan Bethesda, serta pembelian Zynga oleh Take-Two. "Saya pikir pembelian ini lebih didorong oleh kepanikan daripada didorong secara finansial."

CEO PlayStation Jim Ryan mengatakan kepada GamesIndustry.biz Senin bahwa kesepakatan itu telah berjalan selama hampir setengah tahun, dan mengatakan ada rencana untuk akuisisi lebih banyak di masa depan. Jadi jelas bahwa pembelian belum berakhir.

