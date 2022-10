Beasiswa Unggulan 2022 Dibuka Hingga 22 Oktober, Cek Syaratnya

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membuka pendaftaran Beasiswa Unggulan 2022. Pendaftaran dibuka pada 10 Oktober sampai 22 Oktober 2022. Beasiswa tersebut terbuka untuk mahasiswa on going S1-S3 serta calon mahasiswa yang sudah memiliki surat diterima di perguruan tinggi.

Bagi ahasiswa yang sudah melangsungkan perkuliahan diperbolehkan mendaftar dengan maksimal semester 3 pada saat mendaftar (mulai perkuliahan semester gasal 2021/2022). Beasiswa Unggulan masyarakat berprestasi diberikan kepada masyarakat yang berprestasi tingkat internasional atau nasional serta berkontribusi kepada daya saing bangsa disegala bidang. Berikut persyaratan Beasiswa Unggulan 2022.

Persyaratan Umum

- Diutamakan memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi akademik/non

akademik tingkat internasional dan/atau nasional;

- Mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait;

- Tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber APBN dan/atau APBD

dengan komponen pembiayaan yang sama; dan

- Diterima di Perguruan Tinggi dalam negeri dibawah binaan Kemendikbudristek

dengan akreditasi institusi dan program studi paling rendah B/Sangat Baik.

Persyaratan Khusus

Program Sarjana

a) Memiliki usia paling tinggi 35 tahun per 31 Desember 2022;

b) Memiliki surat keterangan lulus/Letter of Acceptance (LoA) Unconditional dari

perguruan tinggi;

c) Memiliki surat keterangan aktif kuliah minimal dari dekan fakultas perguruan

tinggi;

d) Diutamakan yang memiliki kemampuan Bahasa Indonesia yang dibuktikan

dengan sertifikat;

e) Bagi mahasiswa pada jenjang pendidikan S1 yang sedang menempuh

perkuliahan memiliki nilai IPK sampai dengan semester 2 minimal 3.25 pada

skala 4.00; dan

f) Membuat karya tulis berupa essay/karangan menggunakan Bahasa Indonesia,

dengan ketentuan:

- Tema: “Kontribusiku sebagai Generasi Unggul untuk mewujudkan

Indonesia Maju 2045”;

- Esai/karangan ditulis pada kolom essay minimal 1.000 kata.

Program Magister

a) Memiliki usia paling tinggi 40 tahun per 31 Desember 2022;

b) Memiliki surat keterangan lulus/Letter of Acceptance (LoA) Unconditional dari

perguruan tinggi;

c) Memiliki surat keterangan aktif kuliah minimal dari dekan fakultas perguruan

tinggi;

d) Memiliki nilai IPK S1 minimal 3.25 pada skala 4.00 baik mahasiswa baru

maupun on-going;

e) Diutamakan yang memiliki kemampuan Bahasa Indonesia yang dibuktikan

dengan sertifikat dan/atau bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat;

f) Membuat proposal rencana studi yang berisi alasan mengambil program studi

yang dipilih dan rencana penelitian tugas akhir/tesis;

g) Karya tulis berupa essay/karangan menggunakan Bahasa Indonesia, dengan

ketentuan:

- Tema esai terkait dengan hal yang sudah diperbuat untuk bangsa;

- Esai ditulis pada kolom essay minimal 1.500 kata.

Dokumen yang Mesti Dipersiapkan

- Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- Kartu Tanda Mahasiswa (khusus On-Going).

- LoA Unconditional.

- Surat keterangan aktif kuliah.

- Kartu Hasil Studi (KHS) semester 1 dan 2 (khusus On-Going).

- ljazah dan transkrip nilai terakhir (khusus untuk jenjang Magister dan Doktor).

- Sertifikat Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

- Proposal rencana studi bagi program Magister (rencana perkuliahan dan sks per-semester yang akan ditempuh hingga selesai studi, topik apa yang akan ditulis dalam tesis, deskripsikan aktivitas di luar perkuliahan yang akan dilakukan selama studi dan bagaimana implementasi hasil studi di masyarakat).

- Proposal penelitian disertasi bagi program Doktoral.

- Surat rekomendasi dari akademisi atau institusi terkait (sesuai format).

- Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber APBN dan/atau APBD.

- Sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten.

- Esai menggunakan Bahasa Indonesia dengan judul: "Kontribusiku sebagai Generasi Unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045" bagi S1, dan esai terkait dengan hal yang sudah diperbuat untuk bangsa bagi S2/S3. Esai ditulis pada kolom essay minimal 1.000 untuk S1 dan 1.500

untuk S2/S3.

Komponen Beasiswa

Komponen beasiswa masyarakat berprestasi jenjang S1-S3 :

A. Biaya pendidikan

B. Biaya hidup

C. Biaya buku

Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman https://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/login. Informasi lengkap beasiswa ini dapat dilihat di https://puslapdik.kemdikbud.go.id/.

