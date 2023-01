Mengenal Oxford University, Tempat Anies Baswedan Berikan Kuliah Tamu

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan kuliah tamu di Oxford University. Dalam laman Facebook resminya, Anies menyebutkan bahwa kuliah ini dilangsungkan di salah satu gedung bersejarah di Oxford, yakni Divinity School.

Pengangkatan Anies Baswedan sebagai Dewan Pendiri Institute of ASEAN Studies

Sebelum kuliah umum dilaksanakan, dilakukan upacara pengangkatan Anies Baswedan sebagai dewan pendiri atau Founding Member of International Advisory Board at the Institute of ASEAN Studies at the University of Oxford. Professor Timothy Power memimpin jalannya acara tersebut.

Institute of ASEAN Studies sendiri adalah institut yang baru didirikan di kampus berbahasa Inggris tertua tersebut pada Januari 2023 ini. Tujuannya adalah sebagai pusat terbaik untuk belajar, meneliti dan mengajar tentang Asia Tenggara di Eropa.

Upacara ini diselenggarakan di dalam ruangan bekas kantor penerbitan Oxford selama tahun 1500an. Ruangan ini bersejarah karena di sanalah kamus bahasa Inggris tertua, Oxford Dictionary disusun.

Dikutip dari caption unggahannya di Instagram, Anies menyebutkan, ia adalah orang Indonesia pertama yang diajak untuk menjadi anggota suatu dewan di salah satu kampus tertua di dunia itu.

Ruangan Kuliah Umum Anies Baswedan

Lebih lanjut, materi kuliah yang dibawakannya adalah seputar ASEAN dan masa depannya. Anies menyebutkan, kuliah ini dilangsungkan di bangunan bersejarah yang telah digunakan sejak 1483.

Gedung Divinity School mulanya digunakan untuk kuliah, ujian lisan, dan diskusi mengenai teologi. Di ruang ini pula istilah dissertation defense tercipta, sebab di sinilah mahasiswa diuji oleh dosen yang posisinya berada di seberang, hingga mahasiswa melakukan defense atau pembelaan terhadap disertasi yang dibuatnya.

Pada 1620 hingga 1640, ruangan Divinity School ini bahkan dimanfaatkan sebagai ruang parlemen Inggris. Adapun selasar panjang menuju ruangan ini pernah dipilih sebagai salah satu latar dalam syuting film Harry Potter.

Setelah melalui sejarah yang cukup panjang, Divinity School kini hanya dipakai untuk mengadakan upacara dan acara penting lainnya.

Atas kesediaannya memberikan kuliah umum di kampus yang legendaris ini, Anies Baswedan berharap informasi yang ia sampaikan dalam kuliah tersebut bisa mengangkat nama Indonesia dan ASEAN.

“Kami sampaikan bersedia dengan harapan bisa membawa pengalaman Indonesia dan ASEAN ke gelanggang dunia,” tulisnya pada caption Instagram.

PUTRI SAFIRA PITALOKA

