Begini Kemendikbudristek Apresiasi Christine Hakim yang Ikut Bintangi The Last of Us

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan apresiasi kepada aktris Christine Hakim. Kementerian menyampaikan turut bangga dan menilai capaian luar biasa bagi aktris peraih penghargaan pencapaian seumur hidup dari Festival Film Indonesia itu bisa ikut membintangi serial film The Last of Us.

Serial film yang diangkat dari mobile game survival horor di platform PlayStation 4 atau PS4 yang populer itu ditayangkan di HBO. Christine Hakim muncul di episode kedua yang telah tayang pertama di Los Angeles, California, Amerika Serikat, pada 9 Januari 2023.

Sebagai bentuk apresiasi, Kemendikbudristek melalui Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Direktorat Jenderal Kebudayaan memfasilitasi Christine Hakim untuk turut hadir pada premiere film itu. “Karena telah berkarya serta membawa nama baik Indonesia di dunia internasional,” ucap Direktur Perfilman, Musik, dan Media, Ahmad Mahendra pada Jumat, 27 Januari 2023, seperti dikutip dari website Kemendikbudristek.

The Last of Us merupakan serial HBO yang kisahnya tentang wabah infeksi mematikan yang telah membunuh sebagian besar peradaban modern. Pada episode kedua The Last of Us, Christine Hakim berperan sebagai seorang profesor mikologi dari Jakarta, Indonesia, yang bernama Ratna Pertiwi.

Aktris yang pernah membintangi film Cut Nja' Dhien pada 1988 itu pun muncul pada adegan pembuka episode tersebut. Selain Christine Hakim, Yayu Unru juga turut memerankan karakter Agus Hidayat sebagai personel TNI dalam serial tersebut.

Tayangan perdana episode kedua The Last of Us itu ditonton 5,7 juta penonton.

