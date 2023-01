Simak Kumpulan Bocoran Samsung Galaxy S23 Unpacked 1 Februari

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang acara Samsung Unpacked 1 Februari 2023 begitu banyak bocoran yang berembus seputar produk seri Galaxy S23. Perusahaan diduga akan meluncurkan Samsung Galaxy S23 Ultra bersama dengan S23 dan S23+, dan kemungkinan beberapa laptop baru. Mari kita lihat satu per satu.

Seri Galaxy S23

Galaxy S23 Ultra akan melanjutkan desain pendahulunya, tetapi akan hadir dalam beberapa varian warna baru, seperti Cotton Flower (kuning muda) dan Botanic Green (warna hijau yang berbeda dari tahun lalu).

Varian Ultra masih akan memiliki S Pen built-in, layar top-of-the-line 6,8 inci, baterai 5.000 mAh dengan pengisian daya 45W, dan pengaturan empat kamera di bagian belakang.

Di antara perubahan besar adalah chipset baru, yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 dengan clock lebih tinggi, yang disebut Snapdragon 8 Gen 2 untuk Galaxy.

Samsung disebut bakal mengirimkan ponsel andalan barunya secara eksklusif dengan chip Qualcomm, unit 4nm yang dibangun di atas proses hemat daya terbaru TSMC, yang akan memastikan kinerja terbaik dan lebih hemat daya dari baterai 5.000 mAh.

Perubahan besar lainnya adalah kamera utama dengan sensor 200 MP ISOCELL HP2 yang baru diumumkan. Sensor diklaim akan memberikan resolusi output yang berbeda, tergantung pada kebutuhan pengguna. Misalnya, 16-ke-1 untuk piksel 2,4 μm pada 12,5MP atau 4-ke-1 untuk piksel 1,2 μm pada 50 MP. Ultra dikabarkan sudah memungkinkan pengambilan video 8K.

Konon, sensor baru akan memungkinkan gambar Mode Malam yang lebih baik dan video potret yang lebih baik.

Dua kamera lainnya di bagian belakang akan mempertahankan spesifikasi 3x dan 10x dari pendahulunya, bahkan sampai ke sensor, tetapi Samsung pasti akan melakukan beberapa peningkatan bertahap pada kualitas gambar.

Kamera ultra lebar masih akan menjadi 12 MP autofokus tetapi akan mendapatkan imager baru di belakang lensa. Galaxy S23 Ultra akan mampu melakukan Space Zoom 100X dan Moon Shot juga.

Terakhir, ada pembicaraan tentang kamera selfie baru, tetapi tidak akan menjadi sensor beresolusi tinggi seperti 40 MP di Galaxy S22 Ultra. Ada juga rumor konektivitas Satelit darurat ke seri Galaxy S23. Tetapi, tampaknya masih terlalu dini.

Lalu, varian Galaxy S23 dan S23+ akan mempertahankan resolusi 6,1 inci dan 6,6 inci. Pada kapasitas baterai yang ditanamkan akan mendapatkan peningkatan 200 mAh untuk kapasitas baterai, masing-masing sebesar 3.900 mAh dan 4.700mAh. Varian plus akan memiliki pengisian daya 45 W, sedang vanila sebesar 25W.

S23 dan S23+ disebut juga menggunakan chipset "Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy" yang lebih cepat. Panel belakang sekali lagi akan terbuat dari kaca, kemungkinan semacam Corning. Varian warna baru yang dihadirkan adalah Mystic Lilac.

Samsung diperkirakan akan menerima pesanan untuk Galaxy S23, S23+, dan S23 Ultra mulai 1 Februari. Bagi warga di Amerika, harganya tidak akan berubah dari tahun lalu. Galaxy S23 Ultra akan mulai dari US$ 1.200, S23+ seharga US$ 1.000, dan S23 seharga US$ 800. Jika dihitung dalam rupiah berkisar antara Rp 12-18,5 juta.

Namun, pembeli Eropa harus menerima kenaikan harga. Galaxy S23 akan mulai dari €100 lebih mahal dari pendahulunya, sedangkan S23+ akan lebih mahal €150 - itu untuk konfigurasi dasar yang sesuai.

Galaxy S23 Ultra akan menjadi €150 lebih mahal daripada Galaxy S22 Ultra. Hal ini disebabkan adanya perbedaan konfigurasi dasar ponsel baru adalah 8 GB/256 GB, sedangkan yang lalu dimulai dari 8 GB/128G B.

Seri Galaxy Book3

Samsung dikabarkan juga akan meluncurkan laptop seri Galaxy Book3 di acara Unpacked 2023, yang meliputi Galaxy Book3 360, Galaxy Book3 Pro, Galaxy Book3 Pro 360, dan Book3 Ultra sebagai variasi tertinggi.

Ketiga model tersebut akan memiliki layar sentuh Super AMOLED 2880x1800px atau rasio 16:10, keyboard dengan lampu latar, prosesor Intel generasi ke-13, memungkinkan dua port Thunderbolt 4, dan konektivitas Wi-Fi 6E. Laptop juga akan memiliki port USB-A, port HDMI, jack audio, dan slot microSD.

Dari segi ukuran, Galaxy Book3 360 berukuran 14 inci, Galaxy Book3 Pro memiliki varian 14 inci dan 16 inci, sedangkan Galaxy Book3 Pro 360 berukuran 16 inci. Semua model akan memiliki pilihan antara Core i5-1340P dan Core i7-1360P dan akan memiliki RAM LPDDR5 16 GB dan SSD PCIe 4.0 hingga 1 TB.

Semua varian akan menggunakan Windows 11 dengan tambahan ekosistem Samsung Galaxy seperti Multi Control, Quick Share, Private Share, dan Galaxy Notes.

Model 14 inci akan memiliki baterai 63 WH, sedangkan model 16 inci akan memiliki baterai 76W H. Nantinya, semua model akan dilengkapi dengan pengisian daya USB-C PD 65W langsung dari kotaknya.

Galaxy Book3 360 akan memiliki layar 14 inci dengan dukungan S Pen. Galaxy Book3 Pro kemungkinan tidak akan mendukung S Pen, sedangkan Galaxy Book3 Pro 360 akan mendukungnya.

Varian Galaxy Book3 Ultra diperkirakan memiliki konfigurasi yang lebih kuat dengan 45 W Core i9-13900H, GPU Nvidia RTX 4070, RAM hingga 32 GB, dan PCIe 4.0 SSD hingga 1 TB. Varian ini akan memiliki baterai 76 WH dengan pengisian daya 136 W. Hal ini disebabkan karena GPU yang cukup memakan daya.

GSM ARENA

