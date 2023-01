Deretan Lagu yang Kembali Viral di TikTok, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta -TikTok menjadi salah satu jaringan media sosial dan platform video musik asal Tiongkok yang dluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutiao.

Aplikasi yang masuk jajaran terpopuler tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri..

Selain menjadi media platfrom yang digemari banyak pengguna beberapa pilihan lagunya pun sangat bervariasi, beberapa di antaranya merupakan lagu pop asal Indonesia lawas. Meski pun bukan lagu baru, kemunculannya di TikTok membuat lagu-lagu tersebut kembali hits.

Diolah dari berbagai sumber berikut ini adalah sejumlah lagu TikTok viral:

1. Fall in Love Alone - Stacey Ryan

Lagu berjudul Fall in Love Alone milik Stacey Ryan ini banyak diputar sejak akhir tahun 2022. Tak hanya sekadar viral, lagu yang satu ini juga memiliki nada dan irama yang enak didengarkan.

2. Amazing - Rex Orange County

Lagu TikTok viral berikutnya adalah lagu berjudul Amazing, Lagu milik Rex County Orange ini memiliki irama yang bersemangat.

Tak hanya itu, lagu ini juga memiliki lirik yang positif sehingga enak didengarkan terus-menerus.

3. Mockingbird - Eminem

Mockingbird merupakan lagu lawas dari penyanyi Eminem. Meski dirilis pada tahun 2004, lagu ini kembali hits dan viral di TikTok.

Lagu ini memiliki makna yang cukup sedih. Mockingbird mengisahkan tentang perjuangan ayah yang berusaha melindungi putrinya dari kepahitan hidup.

4. Here with Me - d4vd

Berikutnya adalah lagu dari David Anthony Burke alias d4dv berjudul Here with Me. Lagu ini memiliki makna yang sangat mendalam.

Here with Me menceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya dan ingin terus bersamanya.

5. Anti-Hero - Taylor Swift

Anti-Hero sendiri merupakan lagu yang menceritakan tentang usaha untuk menyelesaikan masalah yang muncul dari diri sendiri.

6. Hati-Hati di Jalan - Tulus

Dari Indonesia, ada lagu milik Tulus berjudul Hati-Hati di Jalan. Saking viralnya, lagu ini berhasil menjadi trending topic di Twitter dan masuk Fyp TikTok.

Selain memiliki nada dan lirik yang indah, lagu ini juga memiliki makna yang mendalam. Lagu ini mengisahkan tentang perjumpaan, kisah cinta, dan perpisahan yang sudah direlakan.

7. Sikok Bagi Duo - Meli Dedi

Lagu Tiktok viral berikutnya adalah Sikok Bagi Duo yang dinyanyikan oleh Meli Dedi. Lagu ini cukup populer dari tahun 2022 hingga kini.

Banyak content creator yang menggunakan lagu ini sebagai backsound berdansa atau mempromosikan produknya.

8. Peri Cintaku - Ziva Magnolya

Lagu ciptaan Yovie Widianto ini menceritakan tentang perjuangan seseorang yang ingin menggapai cintanya. Namun, cinta tersebut terhalang dengan perbedaan keyakinan.

9. Tutur Batin - Yura Yunita

Yura Yunita dikenal sebagai penyanyi yang karya-karya kerap membuat pendengar terpukau. Salah satunya adalah lagu berjudul Tutur Batin yang juga viral di TikTok.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang selalu bersyukur dengan keadaan dan tidak pernah menyerah dengan keadaan.

10. Angel Baby - Troye Sivan

Tak cuma viral di TikTok, lagu berjudul Angel Baby dari Troye Sivan ini juga ramai digunakan sebagai backsound Instagram Reels.

11. Fortune Cookie - JKT48

Single berjudul Fortune Cookie dari JKT48 ini memang bukanlah lagu baru. Namun lagu yang dirilis tahun 2013 kini menjadi hits di TikTok dan media sosial lainnya.

Uniknya, meski memiliki nada yang cukup riang, lagu ini sebenarnya menceritakan tentang cinta yang tak berbalas.

