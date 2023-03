Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah Olimpiade Geografi Internasional 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun ini Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan International Geography Olympiad (iGeo) ke-19. Olimpiade itu rencananya akan diselenggarakan pada 8-14 Agustus 2023 di Bandung, Jawa Barat. Sebagai persiapan iGeo, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) menerima kunjungan Task Force sebagai wujud kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah iGeo.

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, berharap kunjungan tersebut dapat membuktikan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah iGeo pada tahun ini. “Sebelumnya, pada tahun lalu Kemendikbudristek telah sukses menyelenggarakan International Olympiad in Informatics (IOI). Kami berharap lewat kunjungan Task Force ini dapat menunjukkan ke mata dunia bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah iGeo,” tutur Suharti dilansir dari laman Pusat Prestasi Nasional pada Jumat, 10 Maret 2023.

Suharti mengatakan ajang iGeo di Indonesia tidak hanya sekadar lomba saja. Para peserta nantinya bisa mengenal beragam seni dan budaya yang ada di Indonesia. Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Puspresnas Hendarman mengatakan kegiatan kunjungan Task Force merupakan salah satu rangkaian persiapan Indonesia menjadi tuan rumah iGeo.

“Kami sudah melakukan yang terbaik untuk persiapan iGeo. Tujuan dari kunjungan Task Force adalah untuk memperkenalkan Indonesia dan Jawa Barat khususnya kota Bandung sebagai tuan rumah iGeo," ujarnya.

Kunjungan Task Force iGeo ke Indonesia diwakili oleh Su-Min Shen dari Department of Geography, National Taiwan Normal University dan Hana Svobodová dari Department of Geography, Faculty of Education, Masaryk University, Republik Ceko. Rombongan melakukan kunjungan lokasi di kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai rangkaian persiapan iGeo ke-19.

“Kami sangat senang bisa melakukan kunjungan ke Indonesia. Siswa-siswi dari Indonesia juga banyak berprestasi di ajang iGeo. Semoga lewat kunjungan ini kami bisa mendapatkan informasi penting mengenai persiapan penyelenggaraan iGeo di Indonesia,” ujar Hana.

Sebagai informasi, iGeo merupakan kompetisi tingkat dunia di bidang geografi bagi siswa jenjang pendidikan menengah. Pelaksanaan iGeo ke-19 di Bandung akan dihadiri oleh sekitar 300 peserta dan pendamping dari 60 negara serta tamu-tamu akademisi dari berbagai universitas, pejabat pemerintahan, dan diplomat dari level nasional hingga internasional. Peserta indonesia merupakan peserta didik hasil OSN nasional yang telah diseleksi untuk mengikut kompetisi internasional.

