Layanan Verifikasi Berbayar Meta Tersedia pada Facebook dan Instagram di AS

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan verifikasi berbayar Meta yang terinspirasi Twitter mulai akhir pekan lalu tersedia untuk pengguna Facebook dan Instagram di AS. Awalnya layanan tersebut ditayangkan di Australia dan Selandia Baru.

Biaya layanannya US$ 11,99 atau sekitar Rp 190 ribu per bulan jika mendaftar di web. Opsi lain, US$ 14,99 atau Rp 237 ribu melalui toko aplikasi seluler. Opsi sebelumnya hanya memungkinkan pengguna untuk mendapatkan tanda centang biru untuk Facebook, sementara yang terakhir menggabungkan Instagram juga.

Selain pengguna mendapat lencana, layanan ini memberi perlindungan peniruan proaktif serta akses langsung ke dukungan pelanggan, stiker eksklusif, dan 100 Bintang per bulan di Facebook untuk menunjukkan dukungan bagi pembuat lainnya.

Syarat mendapatkan layanan ini adalah pengguna harus berusia 18 tahun dan ada proses verifikasi yang harus dilalui, termasuk memiliki ID foto. Pengguna juga harus mengaktifkan autentikasi dua faktor. Jika pengguna menggunakan Meta Verified dan ingin mengubah nama profil, foto, nama pengguna, atau tanggal lahir, maka harus melalui proses verifikasi lagi.

Untuk memulai dengan Meta Verified, jika Anda berada di AS, buka pengaturan di Instagram atau Facebook, lalu klik Pusat Akun. Jika layanan verifikasi berbayar tersedia untuk akun Anda, maka akan melihat "Terverifikasi Meta tersedia" di bawah nama dan gambar profil pengguna. Ketuk bagian itu, tambahkan metode pembayaran, lalui proses verifikasi, dan berhasil.

Bagi pengguna yang sudah diverifikasi di Instagram dan Facebook tidak perlu membayar untuk Meta Verified di masa mendatang, setidaknya sampai Meta menghilangkan lencana verifikasi 'warisan'.

Untuk diketahui, Meta dan Twitter bukan satu-satunya perusahaan yang telah memperkenalkan layanan berlangganan. Snap telah meluncurkan layanan berlangganannya sendiri tahun lalu. Kini, perusahaan telah mengubah 2,5 juta pengguna menjadi pelanggan berbayar.

GSM ARENA

