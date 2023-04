Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Siklon Tropis Ilsa, Siswi MAN IC Serpong

TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno Berita Hari Ini dimulai dari topik tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memantau pergerakan Siklon Tropis Ilsa berada di Samudra Hindia selatan Pulau Sumba pada titik 14.5 Lintang Selatan, 121.2 Bujur Timur atau sekitar 450 kilometer sebelah selatan Sabu. Sistem bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 7 knots atau 13 km/jam menjauhi wilayah Indonesia. Kekuatan yang dimiliki 40 knots atau 75 km/jam dengan tekanan 994 hPa.

1. Prakiraan Cuaca BMKG: Siklon Tropis Ilsa, Hujan, Gelombang 4 M, Siaga 2 Provinsi

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memantau pergerakan Siklon Tropis Ilsa berada di Samudra Hindia selatan Pulau Sumba pada titik 14.5 Lintang Selatan, 121.2 Bujur Timur atau sekitar 450 kilometer sebelah selatan Sabu. Sistem bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 7 knots atau 13 km/jam menjauhi wilayah Indonesia. Kekuatan yang dimiliki 40 knots atau 75 km/jam dengan tekanan 994 hPa.

Dampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia dalam 24 jam ke depan berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, serta angin kencang di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Selain itu gelombang setinggi 2.5-4.0 meter terjadi di Samudra Hindia selatan Jawa-Bali-NTB-NTT.

Daerah konvergensi terpantau memanjang dari Aceh hingga Riau, dari perairan barat Bengkulu hingga Lampung, di Sulawesi bagian tengah, Maluku, dan Papua serta daerah pertemuan angin (konfluensi) di Kepulauan Tanimbar dan Laut Jawa. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis/sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah low level

Hujan disertai petir pada Rabu, 12 April 2023, diperkirakan terjadi di Surabaya dan Banjarmasin. Hujan lebat kemungkinan terjadi di Yogyakarta.

2. Kisah Kartika, Siswi MAN IC Serpong yang Diterima di 6 Kampus Luar Negeri

Kartika Cahya Kumala, siswi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Serpong berhasil diterima di enam universitas luar negeri. Kartika diterima di University of New South Wales (UNSW) jurusan Information System, University of Toronto departemen Physical and Environmental Sciences, University of British Columbia di program Bachelor of Science, Monash University dan University of Western Australia jurusan Computer Science, dan Wageningen University jurusan Environmental Science.

Berniat kuliah di luar negeri sejak duduk di kelas X, Kartika tidak mendaftar ke perguruan tinggi negeri lewat jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) sekalipun dirinya eligble. Kartika meraih peringkat 5 besar di angkatannya berdasarkan nilai rapor. Peringkat tertinggi yang pernah dia dapatkan adalah peringkat 4.

“Jadi, sekolah kami punya komitmen siswa yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi di luar negeri, walaupun masuk ke dalam kuota eligible SNBP, tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksinya. Agar jatahnya bisa diberikan kepada orang lain. Jika keterima, kursinya tidak sia-sia,” katanya kepada Tempo pada 6 April 2023.

Selain nilai akademik yang cemerlang, Kartika juga memiliki segudang prestasi lain. Dia mengikuti berbagai kompetisi seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN). Dia pernah mendapat medali perunggu untuk olimpiade astronomi dan menjadi finalis di OSN di bidang tersebut.

3. Lulus Tanpa Skripsi, Mahasiswi Unpad Ini Bikin Artikel Ilmiah Soal Diseminasi Informasi

Mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Fikom Unpad) Tita Nursari berhasil lulus dari program studi Perpustakaan dan Sains Informasi tanpa menulis skripsi pada 6 April 2023. Tita lulus dengan skema artikel ilmiah sebagai pengganti skripsi dengan IPK 3,88.

Menjadi mahasiswa pertama yang berhasil lulus di fakultasnya, Tita menulis artikel ilmiah bertajuk “Kemitraan Taman Bacaan Masyarakat dengan Lembaga Kemasyarakatan dalam Diseminasi Informasi Kesehatan”. Artikel ilmiah itu diterima pada Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan (BIP) Universitas Gadjah Mada (UGM) berdasarkan LoA yang dikeluarkan BIP untuk diterbitkan pada edisi Juni 2023, Vol 19 No. 01.

Di bawah bimbingan dosennya, Elnovani Lusiana dan Andri Yanto, Tita mengawali proses penulisan artikel dengan menentukan topik. Setelah disetujui, dia kemudian menyiapkan instrumen penelitian dan melakukan pengumpulan data ke lapangan. Simak Top 3 Tekno Berita Hari Ini lainnya di Tempo.co.

