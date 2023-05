Ini Arti RRR +D Berkaitan dengan Polusi dan Sampah Plastik

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - United Nations atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyerukan istilah yang dikenal sebagai RRR + D. Istilah ini digaungkan ketika masalah polusi dan sampah plastik kian membanjiri bumi.

Apa Itu RRR + D

Melansir laman darilaut.id mitra Teras.id, sebuah laporan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau The United Nations Environment Programme atau UNEP yang baru menyarankan untuk menghilangkan plastik yang bermasalah dan tidak perlu.

Menurut laporan tersebut, polusi plastik dapat dikurangi hingga 80 persen pada 2040 jika negara dan perusahaan menggunakan teknologi yang ada untuk membuat perubahan kebijakan yang signifikan dan penyesuaian pasar

“Cara kita memproduksi, menggunakan, dan membuang plastik mencemari ekosistem , menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia dan membuat iklim tidak stabil,” kata Direktur Eksekutif UNEP, Inger Andersen.

Selain itu, PBB juga menyerukan tiga pergeseran pasar berupa penggunaan kembali, daur ulang, dan reorientasi serta diversifikasi produk (diversify products) atau yang disingkat dengan RRR + D. Menurut laman resmi PBB, makna dari RRR + D tersebut adalah:

a. Reuse (Penggunaan kembali):

Mempromosikan opsi penggunaan kembali, termasuk botol isi ulang, dispenser curah, skema pengembalian-deposit, dan skema pengembalian kemasan, dapat mengurangi 30 persen polusi plastik pada tahun 2040. Untuk merealisasikan potensinya, pemerintah harus membantu membangun kasus bisnis yang lebih kuat untuk dapat digunakan kembali.

b. Recycle (Daur ulang):

Mengurangi polusi plastik dengan tambahan 20 persen pada tahun 2040 dapat dicapai jika daur ulang menjadi usaha yang lebih stabil dan menguntungkan. Menghapus subsidi bahan bakar fosil, menegakkan pedoman desain untuk meningkatkan kemampuan daur ulang, dan tindakan lainnya, akan meningkatkan pangsa plastik yang dapat didaur ulang secara ekonomis dari 21 menjadi 50 persen.

c. Reorient dan Diversify Products (Reorientasi dan diversifikasi):

Penggantian produk secara hati-hati seperti pembungkus plastik, sachet, dan barang-barang yang dapat dibawa pulang dengan produk yang terbuat dari bahan alternatif (seperti kertas atau bahan yang dapat dibuat kompos) dapat menghasilkan tambahan penurunan polusi plastik sebesar 17 persen.

Tentang Laporan UNEP

“Laporan UNEP ini menjabarkan peta jalan untuk secara dramatis mengurangi risiko ini dengan mengadopsi pendekatan melingkar yang menjaga plastik keluar dari ekosistem, keluar dari tubuh kita, dan dalam perekonomian,” kata Inger Andersen.

Laporan “Mematikan Keran: Bagaimana Dunia Dapat Mengakhiri Polusi Plastik dan Menciptakan Ekonomi Sirkular”, menguraikan besarnya dan sifat perubahan yang diperlukan untuk mengakhiri polusi plastik dan menciptakan ekonomi sirkular berkelanjutan yang ramah terhadap manusia dan lingkungan.

Laporan ini juga mengusulkan perubahan sistem yang dicapai dengan RRR +D diatas dan tindakan untuk menangani warisan polusi plastik. Bahkan dengan langkah-langkah di atas, 100 juta metrik ton plastik dari sekali pakai dan produk berumur pendek masih perlu ditangani dengan aman setiap tahun pada 2040.

UNEP menyarankan untuk menetapkan dan menerapkan standar desain dan keselamatan untuk membuang limbah plastik yang tidak dapat didaur ulang dan membuat produsen bertanggung jawab atas produk yang membuang mikroplastik.

Secara keseluruhan, peralihan ke ekonomi sirkular akan menghasilkan penghematan sebesar 1,27 US Dollar triliun, dengan mempertimbangkan biaya dan pendapatan daur ulang. Tambahan 3,25 triliun US Dollar akan dihemat dari eksternalitas yang dihindari seperti kesehatan, iklim, polusi udara, degradasi ekosistem laut, dan biaya terkait litigasi.

Pergeseran seperti itu dapat menghasilkan peningkatan bersih 700 ribu pekerjaan pada 2040, sebagian besar di negara-negara berpenghasilan rendah, secara signifikan meningkatkan mata pencaharian jutaan pekerja di lingkungan informal, kata laporan itu.

Biaya investasi untuk perubahan sistemik yang direkomendasikan adalah signifikan, tetapi di bawah pengeluaran yang diproyeksikan jika perubahan sistematis tidak dilakukan adalah 65 miliar US Dollar per tahun dibanding 113 miliar US Dollar per tahun.

Sebagian besar dapat dimobilisasi dengan mengalihkan investasi yang direncanakan untuk fasilitas produksi baru atau pungutan atas produksi plastik baru ke dalam infrastruktur sirkular yang diperlukan.

Namun, laporan itu memperingatkan bahwa waktu sangat penting. Penundaan lima tahun dapat menyebabkan peningkatan 80 juta metrik ton polusi plastik pada 2040.

