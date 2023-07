Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan media sosial milik Elon Musk, Twitter, kini akan memungkinkan pengguna berbayar (pemilik akun Twitter Blue) mengunduh video yang dibagikan oleh pelanggan lain. Semua video baru di platform microblogging itu akan bisa diunduh. Namun, ada beberapa batasan untuk mengunduh video tertentu.

Twitter, yang kini berganti merek menjadi X, telah memperbarui artikel Help Center berjudul “How to share and watch videos on Twitter”. Dalam pembaruan ini, perusahaan mengonfirmasi bahwa pelanggan Blue sekarang dapat mengunduh video.

Baca Juga: Pelanggan Twitter Blue akan Bisa Mengunduh Video Langsung dari Aplikasi

Dikutip dari Gadgets Now, Twitter telah menambahkan batasan usia untuk mengunduh video dari platform. Opsi pengunduhan akan tetap dinonaktifkan untuk akun yang dipegang oleh pengguna di bawah batas usia 18 tahun.

Selain itu, jika pengguna yang mengunggah video tersebut ingin khusus tidak ingin pengguna lain mengunduhnya, ia tidak dapat melakukannya dia. Selain itu, jika akun berlangganan Twitter Blue disetel menjadi private, pengguna lain tidak akan dapat melihat video tersebut, apalagi mengunduhnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Video di akun tersebut hanya akan tersedia untuk pengguna yang diizinkan untuk diikuti oleh pelanggan berbayar. Pengguna berbayar juga dapat memilih untuk mengizinkan video yang dipilih untuk diunduh. Namun, halaman perusahaan yang diperbarui tidak menyebutkan cara menonaktifkan unduhan untuk setiap tweet.

Baca Juga: Twitter akan Bayar Kreator dari Hasil Pendapatan Iklan

Twitter juga mulai mengizinkan pengguna berbayar alias Twitter Blue untuk mengunggah video berdurasi dua jam. Namun, fitur ini telah menjadi masalah bagi perusahaan. Beberapa pengguna mengunggah film baru seperti Super Mario Bros di platform tersebut. Fitur seperti itu dapat menimbulkan masalah hukum bagi perusahaan jika tidak menambahkan kemampuan moderasi yang dapat menangani materi berhak cipta.

Pilihan editor: Twitter Blue, Batas Penulisan Karakter Tweet Ditambah