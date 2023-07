Twitter Memperkenalkan Tweetdeck Baru Fitur Berbayar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Twitter mulai meluncurkan versi baru aplikasi web kepada pengguna pada Senin, 3 Juli 2023. Twitter menjelaskan, setelah 30 hari pengguna harus diverifikasi untuk mengakses TweetDeck. Berarti. hanya pelanggan Twitter Blue yang terverifikasi, dikutip dari TechCrunch.

Adapun beberapa orang yang telah diberikan verifikasi oleh Twitter yang bisa menggunakan TweetDeck. Semua pencarian dan alur kerja tersimpan dari TweetDeck lama akan dipindahkan ke versi baru.

TweetDeck layanan dashboard populer dari platform media sosial milik Elon Musk itu. Mengutip Gadgets Now, TweetDeck akan menjadi layanan berbayar yang hanya akan tersedia untuk pengguna terverifikasi.

Twitter menjelaskan,TweetDeck akan membawa serangkaian fitur baru dengan menyebut dalam 30 hari, pengguna harus Verified untuk mengakses TweetDeck.

Fitur baruTweetDeck

Baca Juga: PUPR jadi Trending Topic Usai Basuki Hadimuljono Berencana Ganti Rumput JIS Agar Sesuai Standar FIFA

TweetDeck menawarkan fungsi yang ditingkatkan dan menggabungkan lebih banyak dari yang dilihat di Twitter.com.

Fitur baru mencakup Tweet Composer lengkap, pencarian lanjutan, dan jenis kolom baru. “Kami juga memperkenalkan Decks, cara baru untuk mengelompokkan kolom ke dalam ruang kerja yang bersih,” kata Twitter dalam unggahan blog.

TweetDeck baru tersedia dan pengguna bisa terus mengakses penelusuran tersimpan dan alur kerja dengan memilih, Try the new TweetDeck di menu kiri bawah. Perlu resolusi viewport yang lebih besar dari lebar 500px dan tinggi 500px untuk mengakses versi baru TweetDeck.

Beberapa fitur baru TweetDeck

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

1. Semua pencarian, daftar, dan kolom yang tersimpan akan dibawa ke TweetDeck baru. Pengguna diminta untuk memasukkan kolom saat memuat aplikasi untuk pertama kali.

2. Tweet Composer memungkinkan membuat utas dan menambahkan foto, video, GIF, jajak pendapat, atau emoji ke Tweet pengguna. Itu termasuk Tweet terjadwal.

3. Dukungan untuk Twitter Spaces.

4. Pencarian lanjutan membantu Anda menemukan konten yang dicari.

5. Urutan Tweet sehingga bisa melihat Tweet teratas atau terbaru terlebih dahulu di kolom.

6. Dek yang memungkinkan pengguna mengatur kolom ke dalam grup untuk ruang kerja yang bersih.

7. Column Creator menawarkan cara untuk membuat kolom dan menyertakan kemampuan untuk Search Twitter dari dalam kolom. Buat jenis kolom seperti profil, topik, jelajahi, acara, momen, dan bookmark.

8. Video Docking memungkinkan pengguna menonton video sambil melakukan fungsi lain seperti mengakses konten di kolom yang sama dan mengubah Decks.

Pilihan Editor: Elon Musk Batasi Jumlah Akses Pengguna Twitter, Begini Cara Mengatasinya