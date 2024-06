Fitur Terbaru WhatsApp, Ubah Pengaturan Privasi Update Status di Ponsel Android

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar tujuh tahun lalu, WhatsApp merilis fitur Status yang memungkinkan para pengguna mem-pos teks, emoji, foto, dan lainnya yang bisa dilihat oleh mereka yang ada di daftar kontaknya selama 24 jam ke depan.

Tapi, sebenarnya, bisa juga tidak perlu semua dari mereka yang ada di daftar kontak. Pengaturan Privasi Status WhatsApp memungkinkan para pengguna untuk memilih di antara update status-nya mana yang bisa dilihat oleh seluruh orang di daftar kontak, hanya orang-orang pilihan, atau semua yang ada di daftar kontak kecuali mereka yang ditandai.

Pada bulan lalu, WhatsApp beta for iOS 24.10.10.75 menambahkan pop-up kecil yang memungkinkan dengan mudah mengubah pengaturan Status Update Privacy itu sebelum mem-pos status terbaru. Uji coba itu mengantar pengguna WhatsApp untuk iOS ke masa kini dan ke WhatsApp beta untuk Android 2.24.12.27 yang sedang digulirkan dengan fitur yang sama.

Jika tidak ada perubahan lagi yang dilakukan, fitur ini adalah reminder dari status pengaturan privasi sehingga pengguna tak lupa mengubahnya. Dan jika butuh diubah, pengguna tak perlu pergi ke bagian setting.

Jika berada di kanal beta, pengguna sudah bisa melihat fitur yang dimaksud. Wujudnya adalah dua opsi All contacts (choose who to exclude) dan Specific contacts sebelum pilihan aksi Share status. Jika tidak, pembaruan ini akan bergulir ke beberapa tester lagi dalam beberapa hari ke depan.

Baca Juga: Begini Cara Membuat Tulisan Terbalik di WhatsApp

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, pada akhir Mei lalu, WhatsApp merilis fitur baru berupa kemampuan merekam suara hingga satu menit untuk update status. Kemampuan ini dua kali lipat lebih panjang dari fitur yang diperbarui. Lama satu menit juga mengikuti dukungan aplikasi ini untuk update status WhatsApp yang berupa rekaman video.

GSM ARENA

Pilihan Editor: Begini MA Bisa Buat Viral All Eyes on Papua Bermakna Menurut Walhi