Seri Game Borderlands, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Seri Borderlands rangkaian game video first-person shooter yang seri pertamanya dikembangkan oleh Gearbox Software dan diterbitkan oleh 2K Games. Seri ini dengan gaya visual uniknya yang menggunakan cel-shading, humor yang khas, dan gameplay yang menggabungkan elemen RPG dengan looter shooter.

Berikut daftar game yang termasuk dalam seri Borderlands:

1. Borderlands (2009)

Game pertama dalam seri ini memperkenalkan pemain ke dunia Pandora, planet yang aneh dan berbahaya yang penuh dengan bandit, monster, dan misteri. Permainan dimulai pada 2864. Kelompok tentara bayaran berangkat untuk menemukan brankas alien yang konon berisi teknologi kuno, rahasia, dan harta karun.

Borderlands pertama memulai keseluruhan seri dan sejauh ini merupakan game paling awal di timeline. Dikutip dari The Gamer, Borderlands game yang dapat dimainkan secara tunggal, dengan opsi untuk masuk dan keluar dari permainan kooperatif.

Mulanya, game ini hanya untuk dua pemain, tetapi rilis yang dikembangkan meningkatkannya menjadi empat pemain. Empat protagonis utama, Brick, Lilith, Mordecai, dan Roland, menjadi NPC yang berulang dalam game mendatang.

Platform yang bisa digunakan untuk bermain game ini, yaitu PS3, Xbox 360, PC, Mac, PS4, Xbox One, Switch, dan PC.

2. Borderlands 2 (2012)

Borderlands 2 membawa pemain kembali ke Pandora dengan karakter baru dan cerita yang lebih dalam. Borderlands 2 memperkenalkan antagonis yang karismatik, Handsome Jack, dan memperluas mekanika gameplay dengan lebih banyak senjata, musuh, dan lingkungan.

Borderlands 2 tempat seri ini mulai lebih fokus cerita dan pembangunan dunianya sambil tetap mempertahankan gameplay cepat dan menghibur yang terkenal dari seri ini. Borderlands 2 bisa dimainkan di sejumlah platform termasuk PC, PS4, PS3, macOS, Linux, Xbox 360, Xbox One, PS Vita, Android, Switch.

3. Borderlands 2 VR

Dikutip dari Game Rant, Borderlands 2 VR entri fantastis dalam seri ini, menghadirkan kembali nuansa dan gameplay familiar dengan sejumlah karakter dan petualangan baru di dunia Pandora. Versi VR segera dikembangkan dan dirilis untuk headset PlayStation dan PC VR. Namun, versi VR dari Borderlands 2 tidak mendapat pujian dari game dasarnya.

4. Tales From The Borderlands (2014-2015)

Game ini diluncurkan secara episodik, dengan total lima episode yang diluncurkan dari tahun 2014 hingga 2015 . Semua episode berfokus Rhys, karyawan Hyperion, dan Fiona, seorang penipu .

Meskipun kisahnya diceritakan melalui pandangan Rhys dan Fiona yang bertindak sebagai narator yang tidak dapat diandalkan, masih jelas serial tersebut terjadi tak lama setelah peristiwa Borderlands 2. Cerita dimulai dengan Fiona dan Rhys yang enggan bekerja sama untuk mengambil tas penuh uang, tetapi terjebak dalam perburuan lemari besi lain. Tales From The Borderlands dapat dimainkan di PS 3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, Mac, iOS, Android, dan Nintendo Switch.

5. Tiny Tina's Wonderlands (2022)

Tiny Tina karakter dalam waralaba Borderlands, menghadirkan petualangan yang benar-benar menyenangkan dan unik dalam game spin-off di TTRPG bertema fantasi ala Dungeons and Dragons .

Dalam gaya Borderlands yang khas, game ini menampilkan mekanisme gameplay tembak-menembak orang pertama. Namun, ada beberapa perbedaan dari seri utamanya. Salah satunya pemain yang mengendalikan karakter berbeda dari pemburu brankas yang diharapkan dengan kepribadian yang sepenuhnya terwujud dan jalur suara unik.

Pemain memadukan dan menyesuaikan kemampuan dan kekuatan karakter, serta menaikkan levelnya menggunakan poin pahlawan. Game ini dapat dimainkan di PS5, PS, Xbox Seri X, Xbox Seri S, Xbox One, dan PC.

