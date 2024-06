Klaim Pengganti X di Indonesia, Ini 7 Kejanggalan Ela Elo yang Bikin Geger

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ela Elo viral di media sosial sepanjang hari kemarin, Senin 17 Juni 2024. Kehadiran web mirip Twitter, kini X, ini mengejutkan publik di jagat maya. Sebagian ramai membahas kejanggalan-kejanggalannya dan ikut membuat viral Kementerian Kominfo, yang lain meyakininya sebagai prank karena ketidakjelasan aplikasi 'yang masih kosongan' ini.

Tempo merekam dan merangkum hingga tujuh topik perbincangan tentang Ela Elo, mulai dari ajakan pindah sampai nama tab yang ada di elaelo.id. Simak selengkapnya,

1. Klaimnya sebagai medsos lokal pengganti Twitter, kini X. Klaim didukung beberapa akun yang mengajak pindah diskusi ke elaelo.id. "Blokir aja X, negara ini sudah siap kok," bunyi penggalan seruannya. Seruan blokir X sudah muncul pasca-perubahan kebijakan di aplikasi yang telah diakuisisi Elon Musk ini, bahwa X kini terbuka untuk konten dewasa asal akunnya ditandai.

2. Logo burung Garuda. Keberadaan logo ini mengundang perbincangan yang belum terkonfirmasi: apakah platform elaelo buatan pemerintah atau Kementerian Kominfo. Tapi data yang terungkap bersama domain id-nya adalah nama sponsoring registrar organization PT Aksara Data Digital dengan identitas penyewa domain tak diungkap. Lalu muncul pertanyaan lain, kalau swasta di balik elaelo, kenapa dipakaikan logo lambang negara.

3. Situs tak bisa dimasuki, belakangan tertera keterangan di-suspend. Kemudian berubah lagi bisa dimasuki tapi tertera keterangan 'under construction' dengan lagi-lagi lambang negara Burung Garuda tertera di lamannya. Perubahan terkini hingga artikel ini dibuat adalah tampilan halaman depan web yang berupa hitung mundur 38 jam. Tertera 'Ela Elo Is Coming, Big Features Will Be Ready'.

4. Beberapa orang menyatakan sudah sempat masuk dan mencoba mendaftar tapi tidak bisa.

5. Syarat mendaftar tak ada pilihan selain harus menerima (accept) cookies yang digunakan web. Ini menimbulkan kecurigaan akan ancaman terhadap data pribadi pengguna nantinya.

6. Belum ada data dan keterangan tentang aplikasi ini (About Us) yang dilampirkan. Juga soal Privacy Policy, Term of Use, serta FAQ. Hanya tertera di setiap halaman itu 'Ela Elo is here...'

7. Terlihat beberapa tab yang aa dinamai 'lambe' dan 'sedulur', atau 'ngikuti sedulur'

