Begini Cara Membagikan Status WhatsApp ke Cerita Facebook

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - WhatsApp telah lama menambahkan fitur opsional yang memungkikan penggunanya membagikan pembaruan status yang dibuatnya secara otomatis ke Facebook Story. Karena opsional, kendali atas fitur ini akan tetap berada di tangan pengguna.

Status WhatsApp berupa foto, video, GIF, dan teks adalah salah satu cara paling populer untuk pengguna WhatsApp berbagi informasi terbaru dengan teman dan kontak dekatnya. Namun, setelah dipos, status akan hilang dalam kurun 24 jam.

Baca Juga: Begini Cara Menyembunyikan Status WhatsApp dari Seseorang yang Ada di Kontak

Cara Membagikan Update Status ke Facebook Secara Otomatis:

Dikutip dari laman resminya, untuk mengaktifkan fitur berbagi status WhatsApp ke Cerita Facebook, Anda perlu terlebih dahulu mengonfirmasi akun Facebook di WhatsApp.

Setelah mengonfirmasi akun Facebook, Anda dapat membuat pembaruan status dan membagikannya ke Cerita Facebook Anda.

Baca Juga: Pengguna WhatsApp Tak Lama Lagi Bisa Menikmati Fitur Transkrip Audio ke Teks

1. Open WhatsApp.

2. Ketuk status.

3. Buat update status di ponsel Android ataupun iPhone.

4. Ada dua opsi membagikan, update status baru atau lama.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

- Membagikan update Status baru:

Pada My status, ketuk Share to Facebook Story. Pada layar yang muncul kemudian, ketuk Allow atau Open untuk membuka Facebook. Dalam aplikasi Facebook, pilih audiens yang Anda ingin bagikan update Status itu, lalu ketuk Share Now.

- Membagikan update Status lama

Ketuk My Status di iPhone atau More by My status di Android. Kemudian, ketuk More dekat update status yang ingin dibagikan, kemudian ketuk Share to Facebook. Jika muncul, ketuk Allow atau Open untuk membuka Facebook. Dalam aplikasi Facebook, pilih audiens yang ingin dibagikan update Status lama itu, setelahnya ketuk Share Now.

7. Setelah membagikan update Status itu, WhatsApp akan terbuka kembali.

8. Jika memiliki banyak update Status, Anda bisa memilih yang mana yang ingin dibagikan ke Facebook.

ZACHARIAS WURAGIL

Pilihan Editor: Begini Cara Menyembunyikan Status WhatsApp dari Seseorang yang Ada di Kontak